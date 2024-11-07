О нас

Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с координаторами AGN

Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с координаторами AGN Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с ведущими координаторами Африканской группы переговорщиков (AGN) в Баку.
COP29
7 ноября 2024 г. 16:57
Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с координаторами AGN

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, Мухтар Бабаев встретился в Баку с ведущими координаторами Африканской группы переговорщиков (AGN).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Отмечается что стороны на встрече обсудили вопросы климатического финансирования и адаптации, а также другие важные вопросы.

"Поскольку Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) станет краеугольным камнем дискуссий, СОР29 нацелена на достижение практического прогресса, способствующего устойчивости к изменению климата и адаптации в Африке", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev AGN koordinatorları ilə iqlim maliyyələşdirilməsini müzakirə edib
Версия на английском языке COP29 President-Designate, AGN coordinators mull climate financing

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi