Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с координаторами AGN

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, Мухтар Бабаев встретился в Баку с ведущими координаторами Африканской группы переговорщиков (AGN).
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
Отмечается что стороны на встрече обсудили вопросы климатического финансирования и адаптации, а также другие важные вопросы.
"Поскольку Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) станет краеугольным камнем дискуссий, СОР29 нацелена на достижение практического прогресса, способствующего устойчивости к изменению климата и адаптации в Африке", - говорится в сообщении.
Today, COP29 President Designate Mukhtar Babayev met with the African Group of Negotiators (AGN) Lead Coordinators to Baku as they begin preparations for Africa's key role at #COP29. Ahead of the conference, the AGN coordinators are focusing on climate finance and adaptation,… pic.twitter.com/VIucXdxmWh