Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с координаторами AGN

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, Мухтар Бабаев встретился в Баку с ведущими координаторами Африканской группы переговорщиков (AGN).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Отмечается что стороны на встрече обсудили вопросы климатического финансирования и адаптации, а также другие важные вопросы.

"Поскольку Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) станет краеугольным камнем дискуссий, СОР29 нацелена на достижение практического прогресса, способствующего устойчивости к изменению климата и адаптации в Африке", - говорится в сообщении.