О нас

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс. Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за $400 тыс.
Это интересно
27 апреля 2025 г. 05:22
Письмо выжившего пассажира Титаника продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за $400 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

В письме путешествовавший на "Титанике" первым классом полковник Арчибальд Грейс поделился первыми впечатлениями о корабле. Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 г.

"Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", - говорится в послании.

Лот был продан на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире за цену, в пять раз превышающую ожидаемую. По словам аукционистов, это самая высокая цена, когда-либо достигнутая за письмо, написанное на борту "Титаника".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Titanik”dən sağ çıxanın məktubu hərracda 400 min dollara satılıb

Экслюзивные новости

Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
15 апреля 2025 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi