На севере Англии мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

В городе Лидс на севере Англии задержали мужчину с арбалетом и огнестрельным оружием, который серьезно ранил двух женщин.
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Согласно информации, полицию вызвали на Отли-роуд в районе Хедингли, где были обнаружены и доставлены в больницу три человека, включая предполагаемого нападавшего.
38-летний мужчина, который "нанес себе телесные повреждения", был арестован, а с места преступления изъято два вида оружия — арбалет и огнестрельное оружие.
Полиция выясняет мотивы злоумышленника, согласно предварительной версии, он действовал в одиночку.