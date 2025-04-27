На севере Англии мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

В городе Лидс на севере Англии задержали мужчину с арбалетом и огнестрельным оружием, который серьезно ранил двух женщин.

В городе Лидс на севере Англии задержали мужчину с арбалетом и огнестрельным оружием, который серьезно ранил двух женщин.

Как передает Report , об этом сообщает "Би-би-си".

Согласно информации, полицию вызвали на Отли-роуд в районе Хедингли, где были обнаружены и доставлены в больницу три человека, включая предполагаемого нападавшего.

38-летний мужчина, который "нанес себе телесные повреждения", был арестован, а с места преступления изъято два вида оружия — арбалет и огнестрельное оружие.

Полиция выясняет мотивы злоумышленника, согласно предварительной версии, он действовал в одиночку.