Команда COP29 приняла участие в проходящем в Японии форуме по устойчивому развитию

Команда COP29 приняла участие в международном форуме в Японии по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На международном форуме по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона, который проходит в Японии, переговорная группа председательства COP29 изложила свое видение по достижению результатов по шестой статье Парижского соглашения, а также рассказала о потенциале углеродных рынков для поддержки устойчивого развития", - говорится в публикации.