Команда COP29 приняла участие в проходящем в Японии форуме по устойчивому развитию

Команда COP29 приняла участие в международном форуме в Японии по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"На международном форуме по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона, который проходит в Японии, переговорная группа председательства COP29 изложила свое видение по достижению результатов по шестой статье Парижского соглашения, а также рассказала о потенциале углеродных рынков для поддержки устойчивого развития", - говорится в публикации.
At the Int. Forum on Sustainable Asia and the Pacific in Japan, the COP29 Presidency negotiation team outlined the Presidency’s vision for reaching outcomes on Art. 6 of the Paris Agreement, and carbon markets’ potential to support sustainable development #ISAP2024pic.twitter.com/6QYDcylYuc