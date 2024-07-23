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Команда COP29 приняла участие в проходящем в Японии форуме по устойчивому развитию

Команда COP29 приняла участие в проходящем в Японии форуме по устойчивому развитию Команда COP29 приняла участие в международном форуме в Японии по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона.
COP29
23 июля 2024 г. 17:50
Команда COP29 приняла участие в проходящем в Японии форуме по устойчивому развитию

Команда COP29 приняла участие в международном форуме в Японии по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На международном форуме по устойчивому развитию Азии и Тихоокеанского региона, который проходит в Японии, переговорная группа председательства COP29 изложила свое видение по достижению результатов по шестой статье Парижского соглашения, а также рассказала о потенциале углеродных рынков для поддержки устойчивого развития", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке COP29 team attends int'l forum on sustainable development in Japan

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