Глава МИД Азербайджана в рамках COP29 провел переговоры с генсеком CARICOM

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита COP29 в Баку обсудил с генсеком Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Натали Барнетт.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генсеком Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Натали Барнетт для обсуждения перспектив будущего сотрудничества с CARICOM, а также приоритетов председательства на COP29 и инициатив Азербайджана по поддержке усилий малых островных развивающихся государств в области климата. Была подчеркнута необходимость продолжения такого взаимодействия для дальнейшей активизации диалога", - сказано в сообщении.