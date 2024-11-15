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Глава МИД Азербайджана в рамках COP29 провел переговоры с генсеком CARICOM

Глава МИД Азербайджана в рамках COP29 провел переговоры с генсеком CARICOM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита COP29 в Баку обсудил с генсеком Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Натали Барнетт.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:42
Глава МИД Азербайджана в рамках COP29 провел переговоры с генсеком CARICOM

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита COP29 в Баку обсудил с генсеком Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Натали Барнетт.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генсеком Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Натали Барнетт для обсуждения перспектив будущего сотрудничества с CARICOM, а также приоритетов председательства на COP29 и инициатив Азербайджана по поддержке усилий малых островных развивающихся государств в области климата. Была подчеркнута необходимость продолжения такого взаимодействия для дальнейшей активизации диалога", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı COP29 çərçivəsində CARICOM-un baş katibi ilə danışıqlar aparıb

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