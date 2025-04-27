Президент Ирана завтра посетит Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан завтра посетит Азербайджан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан завтра посетит Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Агентство отмечает, что визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества и дружественных связей.

По информации издания, Иран, способствуя снижению региональной напряженности, может содействовать возобновлению железнодорожного сообщения Джульфа – Нахчыван и укреплению доверия между Баку и Ереваном.

Кроме того, развитие трансграничных рынков, сотрудничество в рамках региональных организаций и диалог по стратегическим вопросам, таким как правовой статус Каспийского моря, являются основой для укрепления двусторонних отношений.