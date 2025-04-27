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Президент Ирана завтра посетит Азербайджан

Президент Ирана завтра посетит Азербайджан Президент Ирана Масуд Пезешкиан завтра посетит Азербайджан.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 19:50
Президент Ирана завтра посетит Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан завтра посетит Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Агентство отмечает, что визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества и дружественных связей.

По информации издания, Иран, способствуя снижению региональной напряженности, может содействовать возобновлению железнодорожного сообщения Джульфа – Нахчыван и укреплению доверия между Баку и Ереваном.

Кроме того, развитие трансграничных рынков, сотрудничество в рамках региональных организаций и диалог по стратегическим вопросам, таким как правовой статус Каспийского моря, являются основой для укрепления двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti sabah Azərbaycana səfər edəcək

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