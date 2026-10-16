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    ММ принял в I чтении создание правовой базы по секьюритизации

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 12:12
    ММ принял в I чтении создание правовой базы по секьюритизации

    Милли Меджлис (ММ) принял в I чтении создание правовой базы по секьюритизации в Азербайджане.

    Как сообщает Report, проект о внесении изменений в законы "О банках" и "О рынке ценных бумаг" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается , что законопроект подготовлен на основании "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы", утвержденной распоряжением президента страны от 22 июля 2022 года, с учетом международного опыта, аналогичного законодательства зарубежных стран и особенностей рынков капитала нашей страны.

    Документ определяет основы секьюритизационной деятельности в стране, требования к соответствующей компании и сервисному агенту, порядок продажи активов, составление и утверждение плана секьюритизации, эмиссию облигаций, а также требования по управлению рисками и прозрачности.

    Регулирование данной деятельности на рынке ценных бумаг и применение данного механизма, являясь эффективным инструментом управления ликвидностью для участников рынка, создаст условия для превращения неликвидных активов в ликвидные ценные бумаги, расширения ассортимента финансовых инструментов на рынке ценных бумаг и создания дополнительных инвестиционных возможностей для инвесторов.

    Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса
    MM sekyuritizasiya fəaliyyəti üzrə hüquqi çərçivənin yaradılmasını ilk oxunuşda qəbul edib
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