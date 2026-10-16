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    Президент Чехии: Заплатил 15 тыс. евро, чтобы вернуться из поездки и голосовать на выборах

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    • 16 октября, 2026
    • 12:11
    Президент Чехии: Заплатил 15 тыс. евро, чтобы вернуться из поездки и голосовать на выборах

    Президент Чехии Петр Павел из собственных средств оплатил 3 750 евро за поездку в Марокко на отдых и 15 тыс. евро за то, чтобы прилететь в Прагу для участия в муниципальных выборах.

    Как передает Report со ссылкой на чешские медиа, об этом говорится в его заявлении, опубликованном канцелярией.

    "Для поездки из Касабланки в Прагу и обратно в день выборов я воспользовался рейсом, который выполняла частная марокканская транспортная компания. Рейс организовал один из участников нашей экспедиции, Томаш Шебек, который сопровождал меня в поездке вместе с Павелом Кубичеком и сотрудником службы охраны. Я оплатил эту поездку 15 тыс. евро из собственных средств", – пояснил Павел.

    Он отметил, что канцелярия не оплачивала и не организовывала его частную поездку, и что он вернулся в Чехию регулярным рейсом.

    В связи с возможными подозрениями в том, что президент не оплатил поездку исключительно за свой счет, депутаты коалиции требовали объяснений.

    Петр Павел Муниципальные выборы Чехия Марокко
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