Президент Чехии: Заплатил 15 тыс. евро, чтобы вернуться из поездки и голосовать на выборах

Президент Чехии Петр Павел из собственных средств оплатил 3 750 евро за поездку в Марокко на отдых и 15 тыс. евро за то, чтобы прилететь в Прагу для участия в муниципальных выборах.

Как передает Report со ссылкой на чешские медиа, об этом говорится в его заявлении, опубликованном канцелярией.

"Для поездки из Касабланки в Прагу и обратно в день выборов я воспользовался рейсом, который выполняла частная марокканская транспортная компания. Рейс организовал один из участников нашей экспедиции, Томаш Шебек, который сопровождал меня в поездке вместе с Павелом Кубичеком и сотрудником службы охраны. Я оплатил эту поездку 15 тыс. евро из собственных средств", – пояснил Павел.

Он отметил, что канцелярия не оплачивала и не организовывала его частную поездку, и что он вернулся в Чехию регулярным рейсом.

В связи с возможными подозрениями в том, что президент не оплатил поездку исключительно за свой счет, депутаты коалиции требовали объяснений.