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    ММ одобрил в первом чтении расширение надзорных полномочий Центробанка Азербайджана

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 12:12
    ММ одобрил в первом чтении расширение надзорных полномочий Центробанка Азербайджана

    Милли Меджлис принял в первом чтении поправки, предусматривающие расширение полномочий Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по надзору за финансовыми институтами.

    Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, ЦБА будет периодически оценивать риски финансовых институтов и финансовых групп в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Повторная оценка будет проводиться при существенных изменениях в управлении или деятельности финансового института либо входящей в него группы. В частности, это касается реорганизации, смены бенефициарных владельцев, изменения видов деятельности, клиентской базы или географии операций, а также увеличения интенсивности или объема операций на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

    Частота и интенсивность надзорных мероприятий будут определяться с учетом выявленных рисков, эффективности внутренних правил и механизмов контроля финансовых организаций, а также рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения на национальном уровне.

    Надзор будет распространяться не только на отдельные финансовые институты, но и на финансовые группы в целом, включая банки, страховые и перестраховочные компании, инвестиционные компании и фонды, а также управляющих ими лиц.

    Кроме того, ЦБА получит право запрашивать у финансовых институтов и групп документы и информацию в письменной форме. Они должны будут предоставлять запрошенные материалы в срок, установленный регулятором.

    После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Mərkəzi Bankın maliyyə qurumlarına nəzarət funksiyalarının artırılması ilk oxunuşda təsdiqlənib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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