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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2026
    • 12:13
    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала

    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала, развитие железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствование цифрового обмена данными.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель АЖД Ровшан Рустамов провел соответствующие обсуждения на 8-м бизнес-форуме "Новый Шелковый путь" (New Silk Way) в Казахстане.

    На форуме на тему "Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект и передовые технологии логистики" основное внимание было уделено влиянию цифровой трансформации на транспортно-логистический сектор, применению искусственного интеллекта и использованию современных технологий для повышения эффективности международных грузоперевозок.

    Председатель ЗАО также посетил международную выставку TransLogistica Kazakhstan 2026, проходившую в рамках форума, где АЖД были представлены отдельным стендом. Он ознакомился с передовыми транспортно-логистическими решениями и технологиями, представленными на выставке.

    Рустамов провел встречу с председателем правления "Казахстанских железных дорог" Ельжасом Отыншиевым и председатель правления "Узбекских железных дорог" Зуфаром Нарзуллаевым.

    В ходе встреч была подчеркнута важность координации транзитного потенциала Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, развития железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствования цифрового обмена данными с точки зрения укрепления региональных транспортных связей.

    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Ровшан Рустамов Новый Шелковый путь Казахстан Узбекистан
    Фото
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan discuss stronger rail and transit links
    44 - Tezliklə
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