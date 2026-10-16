Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
- 16 октября, 2026
- 12:13
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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала, развитие железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствование цифрового обмена данными.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель АЖД Ровшан Рустамов провел соответствующие обсуждения на 8-м бизнес-форуме "Новый Шелковый путь" (New Silk Way) в Казахстане.
На форуме на тему "Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект и передовые технологии логистики" основное внимание было уделено влиянию цифровой трансформации на транспортно-логистический сектор, применению искусственного интеллекта и использованию современных технологий для повышения эффективности международных грузоперевозок.
Председатель ЗАО также посетил международную выставку TransLogistica Kazakhstan 2026, проходившую в рамках форума, где АЖД были представлены отдельным стендом. Он ознакомился с передовыми транспортно-логистическими решениями и технологиями, представленными на выставке.
Рустамов провел встречу с председателем правления "Казахстанских железных дорог" Ельжасом Отыншиевым и председатель правления "Узбекских железных дорог" Зуфаром Нарзуллаевым.
В ходе встреч была подчеркнута важность координации транзитного потенциала Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, развития железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствования цифрового обмена данными с точки зрения укрепления региональных транспортных связей.