Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала, развитие железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствование цифрового обмена данными.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель АЖД Ровшан Рустамов провел соответствующие обсуждения на 8-м бизнес-форуме "Новый Шелковый путь" (New Silk Way) в Казахстане.

На форуме на тему "Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект и передовые технологии логистики" основное внимание было уделено влиянию цифровой трансформации на транспортно-логистический сектор, применению искусственного интеллекта и использованию современных технологий для повышения эффективности международных грузоперевозок.

Председатель ЗАО также посетил международную выставку TransLogistica Kazakhstan 2026, проходившую в рамках форума, где АЖД были представлены отдельным стендом. Он ознакомился с передовыми транспортно-логистическими решениями и технологиями, представленными на выставке.

Рустамов провел встречу с председателем правления "Казахстанских железных дорог" Ельжасом Отыншиевым и председатель правления "Узбекских железных дорог" Зуфаром Нарзуллаевым.

В ходе встреч была подчеркнута важность координации транзитного потенциала Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, развития железнодорожной инфраструктуры и логистических услуг, а также совершенствования цифрового обмена данными с точки зрения укрепления региональных транспортных связей.