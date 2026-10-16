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    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:51
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın tranzit potensialının əlaqələndirilməsi, dəmir yolu infrastrukturu və logistika xidmətlərinin inkişaf etdirilməsini, həmçinin rəqəmsal məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib.

    "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-yə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müzakirələr ADY-nin sədri Qazaxıstanda keçirilən 8-ci "Yeni İpək Yolu" ("New Silk Way") biznes-forumunda aparılıb.

    ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov da Qazaxıstana səfəri çərçivəsində 8-ci "Yeni İpək Yolu" ("New Silk Way") biznes-forumunda iştirak edib.

    Bildirilib ki, "Rəqəmsal İpək Yolu: Süni intellekt və logistikanın qabaqcıl texnologiyaları" mövzusunda keçirilmiş forumda rəqəmsal transformasiyanın nəqliyyat-logistika sektoruna təsiri, süni intellektin tətbiqi və müasir texnologiyaların beynəlxalq yükdaşımaların səmərəliliyinin artırılmasındakı rolu diqqət mərkəzində olub.

    ADY sədri həmçinin forumun tərkib hissəsi kimi təşkil olunmuş və ADY-nin ayrıca stendlə iştirak etdiyi "TransLogistica Kazakhstan 2026" beynəlxalq sərgisini ziyarət edib, burada təqdim olunan qabaqcıl nəqliyyat-logistika həll və texnologiyaları ilə tanış olub.

    Eyni zamanda, forum çərçivəsində ADY və AZCON rəhbər heyətlərinin "Qazaxıstan Dəmir Yolları" Milli Şirkəti SC-nin İdarə Heyətinin sədri Eljas Otınşiyevlə görüşü keçirilib. Görüşdə iki ölkənin dəmir yolu şirkətləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Orta Dəhlizin inkişafı, tranzit daşımalarının həcminin artırılması və rəqəmsal həllərin tətbiqi imkanları müzakirə olunub.

    Bundan başqa, R.Rüstəmov "Özbəkistan Dəmir Yolları" SC-nin İdarə Heyətinin sədri Zufar Narzullayevlə görüşüb. Müzakirələr dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin imkanlarından daha səmərəli istifadə və yükdaşımalar üzrə koordinasiyanın təkmilləşdirilməsi kimi məsələləri əhatə edib.

    Bildirilib ki, görüşlərdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın tranzit potensialının əlaqələndirilməsinin, dəmir yolu infrastrukturu və logistika xidmətlərinin inkişaf etdirilməsinin, həmçinin rəqəmsal məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirilməsinin regional nəqliyyat bağlantılarının gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib
    Azərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistan ilə tranzit potensialını əlaqələndirməyi müzakirə edib

    Rövşən Rüstəmov Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Süni intellekt (AI) Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
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    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили координацию транзитного потенциала
    Foto
    Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan discuss stronger rail and transit links
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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