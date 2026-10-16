Глава АПБА: Пищевая безопасность не ограничивается контролем кафе и ресторанов

Пищевая безопасность не сводится только к контролю предприятий общественного питания, кафе и ресторанов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли.

По его словам, лишь 15-20% пищевой безопасности относится к санитарной сфере, остальные 80-85% охватывают гигиенические показатели пищевых продуктов.

"На самом деле безопасность кормов - один из основных факторов, отраженных в законе "О пищевой безопасности". Безопасность кормов означает безопасность продукции животноводства, птицеводства и рыбоводства. Контроль продовольственной безопасности - это построение совершенной системы надзора на всех этапах пищевой цепи, чтобы в итоге вся продукция, поступающая в потребление, импортируемая, производимая и идущая на продажу, была безопасной", - отметил Тахмезли.

Он напомнил, что все импортируемые в Азербайджан корма и кормовые добавки для животных обязательно проходят регистрацию по всем показателям безопасности до их ввоза в страну: "В противном случае импорт этих продуктов в Азербайджан запрещен".