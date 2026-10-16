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    Глава АПБА: Пищевая безопасность не ограничивается контролем кафе и ресторанов

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 12:07
    Глава АПБА: Пищевая безопасность не ограничивается контролем кафе и ресторанов

    Пищевая безопасность не сводится только к контролю предприятий общественного питания, кафе и ресторанов.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли.

    По его словам, лишь 15-20% пищевой безопасности относится к санитарной сфере, остальные 80-85% охватывают гигиенические показатели пищевых продуктов.

    "На самом деле безопасность кормов - один из основных факторов, отраженных в законе "О пищевой безопасности". Безопасность кормов означает безопасность продукции животноводства, птицеводства и рыбоводства. Контроль продовольственной безопасности - это построение совершенной системы надзора на всех этапах пищевой цепи, чтобы в итоге вся продукция, поступающая в потребление, импортируемая, производимая и идущая на продажу, была безопасной", - отметил Тахмезли.

    Он напомнил, что все импортируемые в Азербайджан корма и кормовые добавки для животных обязательно проходят регистрацию по всем показателям безопасности до их ввоза в страну: "В противном случае импорт этих продуктов в Азербайджан запрещен".

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
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