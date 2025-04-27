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В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля

В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля На горячую линию МЧС "112" поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Евлах.
Происшествия
27 апреля 2025 г. 17:42
В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля

На горячую линию МЧС "112" поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Евлах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

На место происшествия были привлечены спасательные силы регионального центра МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Было установлено, что легковой автомобиль марки Honda врезался в металлический барьер на обочине дороги.

В результате проведенных спасательных мероприятий застрявший в деформированном транспортном средстве человек был извлечен. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda avtomobil yol kənarındakı dəmir maneəyə çırpılıb, FHN bir nəfəri xilas edib

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