В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля

На горячую линию МЧС "112" поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Евлах.

На горячую линию МЧС "112" поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Евлах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

На место происшествия были привлечены спасательные силы регионального центра МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Было установлено, что легковой автомобиль марки Honda врезался в металлический барьер на обочине дороги.

В результате проведенных спасательных мероприятий застрявший в деформированном транспортном средстве человек был извлечен. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.