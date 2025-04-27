"Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана

"Араз-Нахчыван" в гостях сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

"Араз-Нахчыван" в гостях сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, в матче, состоявшемся на ASCO Arena, команды обменялись забитыми мячами.

Счет открыли гости благодаря голу Ульви Искендерова (30-я минута). Марко Николич (76-я минута) восстановил равновесие в пользу столичной команды.

"Арзу-Нахчыван", набравший 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице. "Моряки" с 21 очком остаются на последней, десятой строчке.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" дома сыграл вничью с "Шамахой" — 1:1, а "Зире" на выезде обыграл "Кяпяз" — 1:0.