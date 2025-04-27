О нас

"Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана

"Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Араз-Нахчыван" в гостях сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
27 апреля 2025 г. 19:41
Араз-Нахчыван сыграл вничью с Сабаилом в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана

"Араз-Нахчыван" в гостях сыграл вничью с "Сабаилом" в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, в матче, состоявшемся на ASCO Arena, команды обменялись забитыми мячами.

Счет открыли гости благодаря голу Ульви Искендерова (30-я минута). Марко Николич (76-я минута) восстановил равновесие в пользу столичной команды.

"Арзу-Нахчыван", набравший 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице. "Моряки" с 21 очком остаются на последней, десятой строчке.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" дома сыграл вничью с "Шамахой" — 1:1, а "Зире" на выезде обыграл "Кяпяз" — 1:0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Səbail"in müqavimətini qıra bilməyib

Другие новости из категории

Карабах официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана
"Карабах" официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана
27 апреля 2025 г. 22:03
Ливерпуль в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу
"Ливерпуль" в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу
27 апреля 2025 г. 21:35
Защитнику Реала грозит дисквалификация за попытку нападения на судью
Защитнику "Реала" грозит дисквалификация за попытку нападения на судью
27 апреля 2025 г. 13:24
Сегодня Ливерпуль в 20-й раз может стать чемпионом АПЛ
Сегодня "Ливерпуль" в 20-й раз может стать чемпионом АПЛ
27 апреля 2025 г. 12:16
Премьер-лига: Карабах может досрочно оформить чемпионство
Премьер-лига: "Карабах" может досрочно оформить чемпионство
27 апреля 2025 г. 09:26
Барселона в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу
"Барселона" в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу
27 апреля 2025 г. 02:46
Зиря обыграла Кяпаз в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана
"Зиря" обыграла "Кяпаз" в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана
26 апреля 2025 г. 21:03
Челси обыграл Эвертон и поднялся на 4-е место в АПЛ
"Челси" обыграл "Эвертон" и поднялся на 4-е место в АПЛ
26 апреля 2025 г. 18:05
Сархан Гаджиев: Открытие представительства УЕФА в Стамбуле - важный этап в сотрудничестве между сторонами
Сархан Гаджиев: Открытие представительства УЕФА в Стамбуле - важный этап в сотрудничестве между сторонами
26 апреля 2025 г. 16:43
Зиря впервые в истории завоевала две медали подряд
"Зиря" впервые в истории завоевала две медали подряд
26 апреля 2025 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi