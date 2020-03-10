Российский эксперт: Нестабильность на нефтерынке продлится недолго

Нестабильность на нефтерынке не продлится долго, отскок цен на нефть до 42-45 долларов США за баррель возможен довольно быстро. Об этом заявил Report российский политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, комментируя внезапное обрушение цен на нефть.

"Две главные очевидные причины: игра Саудовской Аравии на передел рынка нефти в свою пользу и пользу американских сланцевиков, у которых 2020-2021 годы являются "часом X" с точки зрения возврата долгов и демонстрации инвестиционной состоятельности", - заявил Д.Евстафьев.

В качестве второй причины российский эксперт назвал "абсолютную уверенность рынка в неминуемый глобальный экономический кризис".

Д.Евстафьев подчеркнул, что наряду с этим еще существуют ряд неявных причин, в число которых входят накопление в сфере торговли нефтью "чрезмерного спекулятивного навеса, который надо "сдуть", противоречия между Ираном и Саудовской Аравией, а также попытки Эр-Рияда вернуться на рынок США.

"Просто все сошлось в одной точке и чаша весов колебалась. В данной ситуации все зависело от России и она свой выбор сделала", - подчеркнул профессор ВШЭ, имея в виду отказ России продлевать соглашение ОПЕК о продлении ограничений на добычу нефти.

Напомним, что в конце прошлой недели министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

Говоря о краткосрочной перспективе цен на нефть российский политолог указал, что нестабильность на нефтерынке будет продолжаться около двух недель.

"Инвестиционный мир был настолько уверен, что Россию удастся экономически потопить, что оказался не готов совершенно к иному сценарию. Среднесрочные перспективы зависят от того, как сработают монетарные власти ключевых стран, удастся ли им ограничить кризис только нефтяной отрасли или пойдут банкротства финансовых институтов, которые держали у себя в качестве активов разного рода связанные с нефтью бумаги. Если не удастся, то финансовый кризис на год нам обеспечен", - считает Д.Евстафьев.

Говоря о возвращении цены на нефть к прежним позициям в будущем, профессор ВШЭ выразил мнение, что "отскок", конечно, будет, но не раньше, чем хотя бы "одна из сторон демпинговой войны достигнет своих целей".

"Краткосрочный отскок возможен до 42-45 долларов США за баррель довольно быстро, но, вот, долгосрочный зависит от восстановления глобального экономического роста. А это, в свою очередь, зависит от слишком многих факторов, но во всяком случае, это вопрос 1,5 - 2 лет. А пока на данный момент отскоки и падения, связанные с чрезмерной реакций на события, порой незначительные", - резюмировал он.