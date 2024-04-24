Грузинское правительство отвергает давление ЕС из-за закона об иноагентах

Грузия снова в центре внимания Европейского союза. В то время как правящая "Грузинская мечта" продвигает законопроект об "иностранных агентах", Евросоюз пригрозил, что принятие такого закона только создаст проблемы для нее в среднесрочной и долгосрочной п

Грузия снова в центре внимания Европейского союза. В то время как правящая "Грузинская мечта" продвигает законопроект об "иностранных агентах", Евросоюз пригрозил, что принятие такого закона только создаст проблемы для нее в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а цель войти в европейское сообщество может не увенчаться успехом.

17 апреля закон об иноагентах был принят парламентом Грузии в первом чтении. На голосование не повлияло давление европейских политиков и дипломатов, утверждающих, что эта инициатива противоречит ценностям ЕС и станет проблемой для евроинтеграции страны.

Год назад правящая партия "Грузинская мечта" уже пыталась это сделать, но после первого чтения в парламенте, была вынуждена уступить давлению Запада.

Однако уже через год грузинское правительство решило, что тот факт, что отношения между ЕС и Грузией не улучшились на фоне этого компромисса, и вновь выступило с этой инициативой с незначительными коррективами.

"В 2022 году неправительственные организации открыто присоединились к кампании по открытию второго фронта. В первые дни после начала войны они требовали введения санкций против Российской Федерации и отправки в Украину бойцов-добровольцев с одобрения правительства... Я убежден, что если бы закон "О прозрачности иностранного влияния" был введен в действие, эти организации воздержались бы от пропаганды войны и не ставили бы своих доноров в неудобное положение", - так объяснил необходимость закона премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, против этого закона выступают те неправительственные организации, которые "открыто занимаются ЛГБТ-пропагандой", и те, которые "нагло нападают на православную церковь".

Такой подход вызвал бурную реакцию со стороны Брюсселя. "Европейский союз призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС - путь, поддерживаемый подавляющим большинством грузинских граждан", - говорится в совместном заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссара по европейским делам, политике соседства и расширения Оливера Вархели.

Несмотря на открытые предупреждения европейских политиков, правительство Грузии настроено на выполнение поставленной задачи и утверждает, что не будет определять собственную внутреннюю политику под давлением институтов ЕС.

"Против закона не было приведено ни одного аргумента, ноль аргументов. Они говорят, что закон противоречит европейским ценностям. В какой части, в какой статье, почему? Ноль аргументов", - прокомментировал премьер-министр Кобахидзе критику Запада.

"Ничто не сможет помешать защите государственного суверенитета и, следовательно, окончательному принятию закона. В Европу - с достоинством, прозрачностью и суверенитетом. Это наш девиз и дух", - уточнил он.

Пока Евросоюз и правительство Грузии спорят по поводу закона, принятого "Грузинской мечтой", грузинские политики, похоже, занимают активную позицию. По их мнению, угрозы Брюсселя по поводу вступления в ЕС кажутся пустыми, поскольку сама процедура занимает слишком много времени и может быть слишком затяжной.

Бывший премьер-министр и глава "Грузинской мечты" также выступил в защиту нового законопроекта, согласно которому НПО, активисты и СМИ, получающие более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, будут считаться агентами иностранного влияния. Критики говорят, что этот закон вобьет клин между Грузией и Западом.

"В декабре прошлого года мы стали страной-кандидатом. Следующий шаг - вступление", - заявил Ираклий Гарибашвили журналистам в субботу. "Сегодня мы не готовы стать членом Евросоюза".

"Если нам скажут, что завтра мы станем членом ЕС, то можно будет очень легко отменить, пересмотреть, трансформировать или принять новый закон", - сказал Гарибашвили.

В то же время, "нет консенсуса, что страна может стать членом ЕС сегодня", добавил он, потому что блок "не готов к расширению, и это займет время, следующие шаги зависят от многих вещей".

В связи с новым витком напряженности между сторонами становится ясно, что грузинское правительство намерено отстаивать свое право использовать принципы суверенной политики. Многим в правительственных кругах Тбилиси позиция ЕС в отношении Грузии кажется неэффективной и несправедливой.

В то время как Украина и Молдова продвинулись в переговорах о вступлении в ЕС, грузинское правительство считает, что Брюссель тратит слишком много времени по вопросу вступления Тбилиси в ЕС, а также пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии, не предоставляя никаких гарантий или преимуществ стране, стремящейся вступить в Евросоюз. Такой подход создает раскол между двумя сторонами и приводит к отдалению их друг от друга.

Адиль Меликов