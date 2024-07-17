Роль США в мирных переговорах между Баку и Ереваном: Прогресс и перспективы

Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжают оставаться в центре внимания международного сообщества. Одной из ключевых стран, участвующих в содействии этим переговорам, являются Соединенные Штаты Америки.

Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжают оставаться в центре внимания международного сообщества. Одной из ключевых стран, заявляющих об их поддержке и стремлении содействовать им являются Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает Report, одним из последних шагов США в поддержку мирного процесса стала встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне на полях саммита в ознаменование 75-летия НАТО.

В ходе встречи, которая прошла по инициативе и при участии Госсекретаря США Энтони Блинкена было подчеркнуто, что стороны достигли значительного прогресса в переговорах по заключению мирного соглашения. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что две страны проделали большую работу по мирному процессу, которая открывают новые возможности для развития отношений со странами региона, а также США.

В свою очередь, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего недавнего визита в Азербайджан подчеркнул готовность Вашингтона участвовать в переговорах, отметив, что обе стороны поддерживают очень эффективную прямую связь. "Мы участвуем в этом процессе в качестве друзей, чем бы мы ни могли помочь", - добавил он.

В интервью Report ирландский историк и политолог Патрик Волш подчеркнул, что США заинтересованы в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и, "возможно, в том, чтобы стать его гарантом или одной из сторон, как это произошло в 1998 году в Северной Ирландии".

По его словам, США стремятся свести на нет российское влияние в регионе Южного Кавказа.

"Вероятно, в идеальном мире урегулирование было бы наилучшим, если бы существовало сочетание гарантов, но мы живем не в идеальном мире",- подытожил он.

Проведение встреч под эгидой США подчеркивает важность посредничества и дипломатической поддержки Вашингтона в мирной повестке в регионе. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, впереди еще долгий путь. Мирное соглашение может не только принести стабильность в регион, но и открыть новые возможности для экономического развития и сотрудничества, что будет на благо всем вовлеченным сторонам.

Отметим, что следующий раунд переговоров между официальным Баку и Ереваном, может пройти в Лондоне в ходе четвертого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который запланирован на 18 июля.