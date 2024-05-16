Правление премьера Моди и эрозия гражданских свобод в Индии

969 миллионов избирателей, или более 10 % населения Земли, будут голосовать до 1 июня, чтобы избрать 543 депутатов в Лок Сабху - нижнюю палату парламента Индии, обладающей наибольшей властью в стране и от которой зависит имя следующего премьер-министра.

969 миллионов избирателей, или более 10 % населения Земли, будут голосовать до 1 июня, чтобы избрать 543 депутатов в Лок Сабху - нижнюю палату парламента Индии, обладающей наибольшей властью в стране и от которой зависит имя следующего премьер-министра.

В ходе масштабного голосования, начавшегося 19 апреля, Нарендра Моди поставил перед собой амбициозную задачу: вместе со своими сторонниками получить более 400 мест, две трети голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию. В 2019 году оппозиция получила 91 место против 303 мест у Бхаратия Джаната Парти (Индийской народной партии, BJP) Моди и 352 его союзников.

После почти десяти лет пребывания у власти популярность Моди остается неизменной, чему способствуют средства массовой информации, которые в основном симпатизируют ему, концентрируя все внимание на нынешнем премьере и игнорируя или атакуя его противников.

"Возможно, вы слышали выражение "договорные матчи", когда в игру вводят игроков, подкупают капитанов, назначают судей, а победитель известен заранее. Эти выборы похожи на договорной матч", - сказал лидер Индийского Национального Конгресса Рахул Ганди своим многочисленным сторонникам. Он не сомневался, что человек, который "назначил судью", не кто иной, как Нарендра Моди.

"Его лозунг "400 плюс мест" недостижим без подтасовки результатов электронных машин, давления на СМИ и социальные сети. Не только Моди, но и три или четыре крупнейших миллиардера Индии также вовлечены в этот сфальсифицированный матч".

Чтобы ослабить коалицию своих соперников, правительство Моди с самого начала нанесло удар по оппозиции, арестовав двух ее лидеров - Арвинда Кеджривала, главного министра Дели, и Хеманта Сорена, бывшего главного министра Джаркханда (Северо-Восток), по обвинениям в коррупции.

Кроме того, в рамках налогового спора были заморожены основные банковские счета Конгресса.

Индийское правительство надеется посеять в умах избирателей подозрения в честности и невиновности этих чиновников, в то время как оно само втянуто в скандал с анонимным финансированием политических партий, созданных в 2017 году.

Тем не менее, такая тактика оказала на оппозицию сплачивающий эффект. 31 марта во время митинга в Нью-Дели участники демонстрировали портрет Кеджривала за решеткой тюрьмы, как символ все большего усиления авторитарности в стране, где без колебаний сажают в тюрьму политических оппонентов, интеллектуалов, активистов, а иногда и обычных демонстрантов.

Помимо ареста двух лидеров оппозиции, Моди и его правая рука, министр внутренних дел Амит Шах, занимались беспрецедентной подрывной деятельностью перед выборами, "переманивая" избранных членов оппозиции. Согласно расследованию, проведенному новостным сайтом The Wire, дюжина уголовных дел членов оппозиционных партий, которые в последние месяцы подвергались преследованиям за коррупцию, были отменены после того, как те согласились вступить в ряды BJP.

Одним из самых серьезных вопросов, стоящих перед всеми партиями на этих выборах, является религия. Исследования, проведенные независимыми аналитиками, показывают, что религиозные меньшинства - мусульмане, христиане, сикхи - крайне обеспокоены. Для них этот вопрос слишком важен, поскольку они стали первыми жертвами политики этнизации режима Моди на протяжении последних десяти лет.

За последние годы BJP резко обострила свою риторику против меньшинств и создала парадигму, в которой потребности индуистского населения воспринимаются как приоритетные. Создание храма Рама в Айодхье (Уттар-Прадеш) возглавляет список любимых достижений правительства в опросе The Hindu. В то время как правительство воспринимает создание храма как победу, противостоящие ему граждане видят в этом продолжение тенденции систематического ущемления интересов меньшинств в пользу индусов.

Хотя результаты голосования станут известны 4 июля, нынешнее правительство уверено в своей победе настолько, что его глава уже попросил своих высокопоставленных чиновников составить дорожную карту на первые месяцы нового срока. На данный момент совершенно очевидно, что Нарендра Моди победит, вопрос в том, куда это приведет Индию...

Адыль Меликов