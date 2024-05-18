Война Меланшона против Израиля и Азербайджана

Жан-Люк Меланшон, лидер французских радикальных левых, оказался в центре очередного скандала. На этот раз он сравнил главу французского университета с нацистом, что заставило многих задуматься о том, соответствует ли французский политик политическим станд

Жан-Люк Меланшон, лидер французских радикальных левых, оказался в центре очередного скандала. На этот раз он сравнил главу французского университета с нацистом, что заставило многих задуматься о том, соответствует ли французский политик политическим стандартам и может ли он ответить на чаяния левых избирателей.

Хотя 72-летнему политику ранее удалось создать союз левых политических групп, его поведение по многим вопросам, в том числе нежелание называть ХАМАС террористической группировкой, заставило многих социалистов и леворадикальных избирателей усомниться в том, является ли он правильной фигурой для руководства NUPES - союза левых политических партий.

В лагере его сторонников уже появляются признаки раздражения, тем более что Меланшон ведет кампанию в основном по своей позиции в отношении войны Израиля против ХАМАС, а не по европейским вопросам.

Ранее, коалиция NUPES частично распалась из-за того, что Меланшон отказался назвать ХАМАС террористической организацией после его нападения на Израиль 7 октября, а также из-за скандала вокруг университета Лилля.

Его бывшие союзники теперь стремятся захватить возглавляемую им политическую партию и воспользоваться моментом для создания коалиции левых без Меланшона. Один из них Франсуа Руффан, бывший журналист, который является членом парламентской фракции Меланшона "Франция непокоренная" (LFI), но не входит в его ближайшее окружение. Руффан уже заявил, что "готовится" к президентской гонке 2027 года.

"Я никогда не буду радоваться слабости или расколу левых, но нам нужно строить будущее, и я думаю, что оно будет без Меланшона", - сказал депутат от социалистов Артур Делапорт. Лидер коммунистов Фабьен Руссель заявил, что Меланшон "дискредитировал себя".

В то время как Жан-Люк Меланшон больше сосредоточен на войне в Газе, а не на европейских делах, это привело к некоторым непредвиденным последствиям.

Он выступил в нескольких университетах, но университет Лилля отменил его выступление по соображениям безопасности. Меланшон среагировал, сравнив президента университета с Эйхманом, нацистом, который на суде 1961 года по обвинению в организации Холокоста заявил, что он лишь выполнял приказы.

"Эйхман сказал, что (он) просто подчинялся закону, который действовал в его стране. Так и они говорят, что подчиняются закону, а сами осуществляют аморальные действия, которые ничем и никем не оправданы", - сказал Меланшон.

По мнению Делапорта, "агрессивная стратегия" Жан-Люка Меланшона в преддверии июньских выборов была продиктована его желанием оставаться актуальным, утверждает Politico.

Это подтверждает и Антуан Леоман, член парламента от LFI, который заявил, что нападки на левых радикалов могут сработать в пользу движения.

Одной из наиболее заметных черт Меланшона является сбор голосов среди арабского населения Франции, утверждая, что мусульманская община важна для страны. Одним из проявлений такой "поддержки" мусульман стала его реакция на действия ХАМАС в Израиле.

По данным Guardian, после событий 7 октября Меланшон и другие видные члены его партии LFI, неоднократно отказывались называть ХАМАС террористической группировкой (ЕС, к слову, сделал это 20 лет назад). В своем первоначальном коммюнике 7 октября LFI использовала язык ХАМАС, назвав нападение "вооруженным наступлением палестинских сил", которое произошло "в контексте активизации Израилем политики оккупации Газы, Западного берега и Восточного Иерусалима".

Несмотря на это, согласно французской прессе, Жан-Люк Меланшон присоединился к голосам самых исламофобских политиков, когда для участия в собрании, организованном Советом по координации армянских ассоциаций Франции (CCAF), 24 апреля отправился в Ереван, чтобы заверить армян, что "признание геноцида является необходимостью для обеспечения всеобщей совести".

Во время поездки в Армению Жан-Люк Меленшон продолжил свой антисемитский нарратив, обвиняя Израиль в поставках оружия Азербайджану, получая взамен площадку для израильских операций, продолжая путь дезинформации, заимствованный в социальных сетях.

Учитывая все сказанное, важно понять, является ли Меланшон защитником мусульман или только тех, кто служит его политическим целям - французских мусульман, которые являются его электоратом.

Адиль Меликов