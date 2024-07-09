Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза

Недавние парламентские выборы во Франции вызвали значительный интерес и волнения как внутри страны, так и за её пределами. Президент Эммануэль Макрон попытался стабилизировать политическую ситуацию, объединив свою партию с левыми силами, но это привело к

Второй тур парламентских выборов во Франции привел к волнениям внутри страны и значительный интерес за ее пределами. А попытки президента Эмманюэля Макрона стабилизировать политическую ситуацию, объединив силы своей партии с организациями левого толка привели к еще большей неопределенности.

Как передает Report, на данный момент во Франции по числу мест в парламенте лидирует левый альянс "Новый народный фронт", на втором месте коалиция президента Макрона "Вместе за республику", а победители первого тура, ультраправая партия "Национальное объединение", опустилась на третье место.

Решение Эмманюэля Макрона объединиться с левыми партиями вызвало неоднозначную реакцию. К примеру, преемник Ле Пен, президент Национального объединения Жордан Барделла заявил, что договоренности Макрона с левыми являются "позорным союзом" партий, которые ранее были враждебно настроены друг к другу, но объединились ради общей цели - предотвратить успех Национального объединения.

Для Европейского союза результаты выборов во Франции вызвали смешанные чувства. "Мы избежали худшего", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС, пишет издание Politico, отражая общее настроение в Брюсселе.

"Франция, наряду с Германией, как крупнейший игрок в Европейском союзе, столкнулась с внутренними трудностями, которые теперь привели к политическому хаосу. Ни одна из партий не смогла набрать достаточного числа мест для образования большинства, что может привести к продолжительному политическому параличу, наносящему ущерб не только Франции, но и ЕС в целом",- отмечает автор статьи.

В интервью Report основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фрейденштейн (Roland Freudenstein) подчеркнул, что для Франции является хорошей новостью тот факт, что ультраправые заняли лишь 3-е место.

"Но плохая новость в том, что (частично безответственные) радикальные левые оказались сильнее всех, и что формирование правительства сейчас является очень сложным делом. Это будет означать ослабление Франции, а это не нужно Европе в эти трудные времена", - сказал он.

Фрейденштейн считает, что результаты парламентских выборов во Франции повлияют на будущее сотрудничество в рамках Европейского союза, особенно в контексте миграционной политики и реформ ЕС.

"Результатом будет то, что на уровне ЕС Франция будет проявлять очень мало инициативы - из-за внутреннего паралича. Что касается миграционной политики, то только правое правительство могло бы проявить большие амбиции, но сейчас этого не произойдет. Это же касается вопроса реформирования ЕС. Отсутствие четкой позиции по делам ЕС может стать наиболее ощутимым последствием этих выборов. Но если правые останутся в оппозиции в течение следующих 3 лет, они могут реально повысить свои шансы на реальную победу в 2027 году. Европейцам следует морально подготовиться к такой возможности", подытожил он.

Таким образом, результаты недавних парламентских выборов во Франции оставляют открытыми вопросы о будущем страны и ее взаимодействии с Европейским Союзом.