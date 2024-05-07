Что стоит за идеей Макрона разместить французское ядерное оружие в других странах Европы

Во время своего выступления в Сорбонне на прошлой неделе Эммануэль Макрон затронул несколько тем, повторив свое главное желание - создать армию ЕС к 2025 году. Его министр вооруженных сил оправдал план, упомянутый Макроном в четверг, тем, что существует "

Во время своего выступления в Сорбонне на прошлой неделе Эммануэль Макрон затронул несколько тем, повторив свое главное желание - создать армию ЕС к 2025 году. Его министр вооруженных сил оправдал план, упомянутый Макроном в четверг, тем, что существует "множество кризисов, в которых НАТО не компетентна и во время которых Франция часто проводит операции самостоятельно".

"Это ключевой вопрос (...), по которому, я надеюсь, мы сможем прийти к решению уже в следующем году, если будем активными и быстрыми", - подтвердил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в пятницу 26 апреля в интервью телеканалу France 2, говоря о создании европейских "сил быстрого реагирования", о которых накануне упомянул Эммануэль Макрон в своей речи в Сорбонне.

У Макрона было несколько противоречий, а также моментов, которые не были оценены его европейскими партнерами и французской оппозицией.

"Наша Европа сегодня смертна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора", - заявил Макрон. "Заглядывая в следующее десятилетие, (...) существует огромный риск того, что мы будем ослаблены", - добавив, что ценности либеральной демократии "все чаще подвергаются критике и оспариваются".

Макрон постоянно говорил о том, что Россия и Иран являются главными противниками Европы и представляют угрозу для развития и процветания континента. Тем не менее он упомянул о своем желании включить Россию в систему добрососедских отношений после войны в Украине, что сильно коррелирует с желанием президента Франции сохранить отношения с Россией, даже несмотря на то, что ранее он говорил о возможности отправки войск в Украину для борьбы с российскими силами.

"Сейчас у нас есть неограниченные региональные силы, которые также демонстрируют свои возможности, такие как Россия и Иран, если назвать только две. Европа окружена, на нее давят многие из этих сил на ее границах, а иногда и внутри нее".

Эмманюэль Макрон пошел дальше, предложив не только создать объединенную армию ЕС к 2025 году, но и разместить французский ядерный арсенал в выбранных европейских странах.

Причин для данного предложения две. Во-первых, желание заменить Соединенные Штаты в качестве главного гаранта безопасности Европы и создать общеевропейскую зависимость от Франции, по крайней мере, в плане обороны. Вторая - желание попросить как можно больше, чтобы получить хоть что-то. В данном случае - армию ЕС.

"Действительно, ядерное сдерживание лежит в основе оборонной стратегии Франции. Поэтому оно является важнейшим элементом обороны европейского континента. Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии, которые ожидают все наши партнеры по всей Европе и которые будут способствовать созданию общей системы безопасности для всех.

Именно эта основа безопасности позволит нам на следующий день после [войны в Украине] выстроить добрососедские отношения с Россией".

Несмотря на свои амбициозные планы, Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны как левой и как правой французской оппозиции. Хотя известно, что в ЕС несколько стран, таких как Германия, Венгрия, Испания и Польша, выступают против создания армии ЕС, критика внутри Франции была ожесточенной с обеих сторон.

Крайне правый Тьерри Мариани (RN) заявил в X: "Макрон становится национальной опасностью. После ядерного оружия последует постоянное место Франции в Совете Безопасности ООН, которое также будет продано Европейскому cоюзу".

По мнению Франсуа-Ксавье Беллами, "силы ядерного сдерживания основаны на владении технологией, которая очень дорога для французов, это историческая инвестиция для нашей страны, и лишить французов ее - это пародия на президента Республики".

Левая партия La France insoumise (LFI) в заявлении своей парламентской группы, опубликованном в воскресенье, также заявила, что г-н Макрон "нанес новый удар по доверию к ядерным силам сдерживания Франции". С этим "нельзя согласиться", "под видом защиты европейской территории Макрон хочет ликвидировать стратегическую автономию Франции".

Похоже, Эммануэль Макрон должен пересмотреть свою новую стратегию, если только ее главной целью не было заставить другие европейские государства пойти на компромисс в вопросе создания армии ЕС. Учитывая, что президент Франции поставил на карту все ради этой идеи, можно с уверенностью сказать, что создание европейских сил - это то наследие, к которому он стремится.

Адыль Меликов