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Политика двойных стандартов, ставшая нормой для Европы: “Нападение” под прикрытием прав человека

Политика двойных стандартов, ставшая нормой для Европы: “Нападение” под прикрытием прав человека 19:00
Аналитика
25 июня 2024 г. 23:23
Политика двойных стандартов, ставшая нормой для Европы: “Нападение” под прикрытием прав человека

Новая Каледония - заморская территория Франции. События, происходящие там - внутренние дела Франции и Новой Каледонии.

Об этом в ответ на запрос Report заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По словам Стано, Франция - демократическая страна, где все люди имеют право на мирные протесты.

Лидер сторонников независимости Новой Каледонии Кристиан Тейн и шесть активистов были экстрадированы во Францию по обвинениям в вооруженном грабеже и убийстве. Это свидетельствует о том, что правительство Макрона использует средневековые методы управления.

Как получается, что ЕС вмешивается в дела Азербайджана и Грузии, но называет события в Новой Каледонии, включая репрессии и преследования, предпринятые Францией для подавления борьбы канакского народа за свободу, внутренними делами Франции, демонстрируя двойные стандарты? Принятие закона "об иностранных агентах" в Грузии подверглось резкой критике со стороны ЕС и западных государств, хотя это тоже внутреннее дело страны.

Это показывает, что традиции демократии в Европе ослабевают. На старом континенте демократия медленно приближается к своему концу.

Французское правительство не способно поддерживать правовой контроль и демократический баланс. При Макроне такие ценности, как демократия, верховенство закона и права человека, остаются актуальными лишь на бумаге. Средневековые методы подавления права на свободу собраний и протестов во Франции демонстрируют недемократическую судебную систему. Это свидетельствует об игнорировании закона в сферах правосудия, гражданских прав и прав человека. Аресты и преследования за мирные протесты стали обычным явлением, всё больше людей подвергаются давлению за свободу мысли.

Таким образом, демократия, самая популярная форма политического правления в мире, начинает терять своё значение в Западной Европе.

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Версия на английском языке EU representative voices opinion on New Caledonia's political landscape
Версия на азербайджанском языке Avropa üçün normaya çevrilən ikili standartlar siyasəti: insan hüquqları adı altında “hücum”

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