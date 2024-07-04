Декларация о стратегическом партнерстве - новые горизонты сотрудничества Азербайджана и Китая

Подписание "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" в рамках проходящего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыло новые горизонты дву

"Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанная в рамках проходящего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открыла новые горизонты двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

Как передает Report, укрепление отношений между Баку и Пекином будет играть важную роль не только для самих стран, но и в целом для региональной стабильности и развития.

В декларации подчеркивается, что Азербайджан твердо поддерживает принцип "Одного Китая", признав, что в мире существует только один Китай, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим всю страну.

В свою очередь, Китай решительно поддерживает мирную инициативу Азербайджана и считает любые геополитические интриги, направленные на создание напряженности на южном Кавказе, контрпродуктивными.

Это важно потому, что поддержка указанных аспектов свидетельствует о стремлении обеих стран к мирному разрешению конфликтов и устойчивому развитию.

Не менее значимая часть документа - экономическая кооперация: страны договорились активно укреплять взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, транспорта, зеленой энергетики и других ключевых отраслях.

Важно отметить, что проект Средний коридор и инициатива "Один пояс, один путь" играют ключевую роль в экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем, открывая новые возможности для развития торговых и транспортных связей, связности.

На данный момент, обе стороны также активно работают над развитием проектов в области возобновляемых источников энергии, что способствует укреплению экологической устойчивости и будет влиять на снижение углеродного следа. К примеру, китайская энергетическая компания Dongfang принимает участие в проекте фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мВт.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов выразил надежду на синергию между Азербайджаном и Китаем в направлении укрепления региональной зеленой трансформации в секторе новых энергетических транспортных средств.

А временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в своем недавнем интервью Report заявлял о том, что Пекин надеется и дальше вносить вклад в усилия Азербайджана по зеленому переходу.

Сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Китаем также приобрело новые перспективы благодаря установлению стратегического партнерства. Инициатива Азербайджана по введению безвизового режима для граждан Китая на срок одного года будет стимулировать туристические потоки и упрощать поездки между двумя странами, способствуя углублению культурного обмена и экономическому сотрудничеству.

Все эти усилия подчеркивают готовность двух стран к расширению сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международной арене, способствуя общему процветанию и устойчивому развитию.