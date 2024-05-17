Шведская модель борьбы с коррупцией не выдерживает критики

Шведы, которые долгое время верили, что их страна является образцовой и не замешана в коррупционных скандалах, начинают осознавать масштабы своего заблуждения.

Шведы, которые долгое время верили, что их страна является образцовой и не замешана в коррупционных скандалах, начинают осознавать масштабы своего заблуждения.

Бывший лидер Консервативной партии Анна Кинберг Батра, назначенная губернатором округа Стокгольм в марте 2023 года, обвиняется в раздаче должностей друзьям - как минимум трое из них получили высокооплачиваемые должности на безконкурентной основе, не считая объявления в коридоре рядом с ее офисом.

"Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно", - призналась она, отвечая на критику тех, кто призывал ее уйти в отставку.

Но даже после разразившегося скандала Кинберг-Батра все еще занимает свой пост. Прокуратура, отвечающая за борьбу с коррупцией, решила не начинать расследование.

По мнению Олле Лундина, профессора публичного права Уппсальского университета и одного из ведущих шведских экспертов в этой сфере, губернатор округа Стокгольм может спать спокойно: "Через несколько недель все забудут об этом".

В публичных дебатах он один из тех, кто осмеливается говорить о коррупции, "потому что это - коррупция, и ее так и назвали бы в любой другой стране" и настаивает, что это "очень распространенное" явление слишком долго недооценивали.

Это стало определенным сигналом тревоги для шведского общества. "Проблема в том, что коррупция не является частью нашего самосознания. В результате мы не называем ее своим именем, и делаем вид, будто ее не существует", - говорит Лундин.

В январе Швеция заняла худшее место в Индексе восприятия коррупции, ежегодно составляемом с 1995 года организацией Transparency International. Находясь на шестом месте, скандинавская страна все еще сохраняет хорошие показатели, но ее рейтинг никогда не был таким низким, и, прежде всего, королевство отстало от своих скандинавских соседей. В последнем европейском барометре отношения общества к коррупции, опубликованном в мае 2023 года, 36 % опрошенных шведов считают, что коррупция в их стране - "вполне обычное явление", по сравнению с 32 % в 2022 году.

Когда речь идет о коррупции, заключение государственных контрактов является особенно уязвимым сектором, - подчеркивает профессор Лундин. Последний скандал: 22 марта врач-рентгенолог университетской больницы Уппсалы был приговорен к четырем годам лишения свободы за взятки в размере 5 миллионов крон (428 000 евро) на покупку оборудования, поставленного несколькими компаниями, сотрудники которых были наказаны различными способами, от штрафов до тюремных сроков.

Еще в 2014 году в книге под названием "Лицемерный швед" Луиза Браун, бывший председатель шведского отделения Transparency International, предупредила о масштабах проблемы. С тех пор, по ее словам, ситуация только усугубилась: "Сегодня мы столкнулись с новым видом коррупции, очень агрессивным, связанным с организованной преступностью, который затрагивает все сферы, от здравоохранения до автошкол, не забывая о техосмотре, переработке отходов, финансах и даже системе правосудия". В качестве примера она приводит дело сотрудника иммиграционной службы, находящегося под следствием за продажу вида на жительство и разрешения на работу.

Между тем, по данным Financial Times, коррупция в Швеции затрагивает не только государственный, но и частный сектор. Так, в 2023 году стало известно, что председатель шведской компании Lazard был обвинен во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах, связанном с поглощением швейцарской компании инженерной группой Atlas Copco в 2015 году. Шведские прокуроры утверждают, что Густаф Слеттенгрен в 2016 году дал взятку в размере 138 000 евро одному из видных членов совета директоров другой корпорации за информацию, связанную с продажей швейцарской группой своего бизнеса Atlas за 486 млн евро годом ранее.

Адыль Меликов