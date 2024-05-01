Атаки на соцсети - следствие противостояния крупных держав

Социальная сеть и приложения стали важным элементом общества. Опыт последних лет показывает, что ими пользовались для совершения революций и проведения массовых протестов. В классических революциях важным фактором считался захват теле- и радиоканалов. Поэ

Социальная сеть и приложения стали важным элементом общества. Опыт последних лет показывает, что ими пользовались для совершения революций и проведения массовых протестов. В классических революциях важным фактором считался захват теле- и радиоканалов. Поэтому во время революционных событий их охрана усиливалась. Сейчас же вопрос с социальной сетью решается путем ее закрытия. К примеру, во время антиправительственных акций в Иране доступ к соцсетям и мессенджерам был заблокирован властями, в частности, чтобы оставить общественность в неведении о происходящем.

По имеющимся данным, три из наиболее популярных на сегодняшний день соцсетей - Facebook, X и Instagram - находятся под контролем США. Сервер Telegram для европейских пользователей находится в Великобритании, а TikTok запущен для международных пользователей китайской компанией.

На глобальном уровне противостоящие друг другу крупные державы, помимо прочих средств и инструментов, используют социальные сети. Это говорит о конкуренции между США и Китаем и в этом направлении. К примеру, на днях президент США Джозеф Байден утвердил закон о запрете TikTok в стране. Руководство сети заявило о намерении обратиться в суд для отмены запрета. Почему же США пошли на подобный шаг? Власти предполагают, что Tik Tok передает личные данные пользователей Китаю.

Вслед за США Канада также запретила использование TikTok в государственных структурах. Власти назвали причиной "неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности". В Евросоюзе также допускают возможность полного запрета приложения.

Как видно, во всех этих случаях речь идет не о распространении в соцсетях аморальной информации, что встречается не только в TikTok, но и в других, подконтрольных США соцсетях. Проблема здесь заключается в столкновении геополитических интересов между державами. Однако ход событий доказал, что невозможно воспрепятствовать информационным технологиям путем их блокировки и других методов давления.

Отметим, что TikTok имеет офисы в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. В 2018 году у приложения насчитывалось более миллиарда пользователей из 150 стран. В Китае, где приложение наиболее популярно, 60% пользователей – люди в возрасте 25-44 лет, а за пределами страны 43% - старше 24 лет. В сентябре 2021 года ежемесячная аудитория TikTok превысила миллиард. Эти показатели говорят о том, что блокировка TikTok лишает миллионы пользователей свободного доступа к информации.

Некогда в мире наблюдалась резкая поляризация. В различных странах среди органов СМИ отмечалось разделение на левых и правых с политико-идеологической точки зрения. Державы использовали их друг против друга. Сегодняшние достижения информационных технологий также используются для противоборства сторон. Однако блокировка социальной сети считается неуважением к свободе слова и выражения мнений. К примеру, когда во французском журнале Charlie Hebdо публикуются материалы, оскорбляющие чувства верующих, защитники издания в ответ на протесты называют это свободой слова. С другой стороны, если в какой-либо стране предлагают закрыть Facebook, США спешит назвать это посягательством на свободу слова.

Похоже, соцсеть становится инструментом противоречий. Контролировать соцсети с помощью законов о СМИ оказалось невозможным, так как в эпоху технологий каждый человек в мире имеет возможность выступать источником информации. Главным вопросом является регулирование их деятельности в рамках закона. В противном случае события могут привести к нежелательным последствиям для любого государства, поскольку социальная сеть – это результат революции в сфере информационных технологий, а революция, как правило приводит к качественным изменениям.