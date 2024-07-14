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Акт насилия в отношении Трампа - враги США всегда на пороге

Акт насилия в отношении Трампа - враги США всегда на пороге США выступают против террора и насильственной смены власти, которые как ни странно происходят именно там. История страны богата примерами использования насильственных методов ведения политической конкуренции. Эндрю Джексон, Авраам Линкольн, Джеймс Абра
Аналитика
14 июля 2024 г. 15:23
Акт насилия в отношении Трампа - враги США всегда на пороге

США выступают против террора и насильственной смены власти, которые как ни странно происходят именно там. История страны богата примерами использования насильственных методов ведения политической конкуренции. Эндрю Джексон, Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Джон Ф. Кеннеди, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш (отец), Джордж Буш (сын), Барак Обама подвергались подобным атакам. Из них Авраам Линкольн (1865 г.), Джеймс Гарфилд (1881 г.), Уильям Мак-Кинли (1901 г.) и Джон Ф. Кеннеди (1963 г.) были убиты будучи в президентском кресле. Помимо этого, можно вспомнить убийство в 1968 году защитника гражданских прав чернокожего населения США Мартина Лютера Кинга-младшего, теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, нападение на Капитолий сторонников Дональда Трампа из Республиканской партии в январе 2020 года с целью госпереворота. Днем ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп чудом остался жив после покушения на него 20-летнего террориста.

Отметим, что в ноябре этого года в США пройдут президентские выборы, в связи с чем покушение представляется актом политического террора и насилия, примеры которого мы привели выше. Поскольку многочисленные судебные разбирательства против Дональда Трампа не дали результатов, против него был использован заговор. Именно подобным преступным путем периодически устраняются политические противники.

Попытка "замять" покушение на кандидата в президенты может сформировать почву для будущих терактов в США и других странах мира, в связи с чем важно определить его заказчиков. К сожалению, в США следы подобных политических актов агрессии стираются. Например, полвека спустя преступление в отношении Джона Ф. Кеннеди, которое вполне могло быть политическим заказом, так и не было раскрыто,

Раскрытие этого преступления не считается целесообразным с точки зрения политических интересов. Покушение на кандидата в президенты также ставит под сомнение обеспечение безопасности в США. Это можно считать признаком того, что территория страны не является политически безопасной.

По мере приближения дня президентских выборов в США напряженность будет нарастать и могут возникнуть новые заговоры и нападения, что представляет потенциальную опасность для приезжающих в страну. Поэтому гражданам Азербайджана рекомендуется отложить визиты в США на определенный срок.

Таким образом, покушение на кандидата в президенты в период предвыборной гонки в США, которые позиционируют себя лидером в борьбе с терроризмом во всем мире, наносит ущерб ее международному авторитету. США занимают большую территорию, соответственно и имеют множество врагов - от обычных террористических групп до тех, кто претендует на мировое господство. Следовательно, враги США всегда на пороге.

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Версия на азербайджанском языке Trampa qarşı terror cəhdi - ABŞ-nin düşməni həmişə qapıdadır

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