Борьба за главенство в ЕК: фон дер Ляйен и фрагментированный европейский политический ландшафт

Председатель Европейской комиссии, выдвинувшая свою кандидатуру на переизбрание, оказалась под прицелом по многим вопросам, в том числе назначения евродепутата от ХДС на доходную должность, что привело к углублению разногласий между ней и комиссаром по во

Председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выдвинувшая свою кандидатуру на переизбрание, оказалась под прицелом по многим вопросам, в том числе из-за назначения евродепутата от ХДС на "доходную" должность, что привело к углублению разногласий между ней и комиссаром по вопросам внутреннего рынка и туризма Тьерри Бретоном.

Не успела начаться кампания фон дер Ляйен по переизбранию на пост главы ЕК после европейских выборов, намеченных на 6-9 июня, как кандидат от Европейской народной партии (ЕНП), представляющая европейских правых, оказалась "атакована" со всех сторон.

Претендентка на пост главы исполнительной власти ЕС за менее чем два месяца до выборов вынуждена обороняться от многочисленных противников внутри организации. Один из них - Тьерри Бретон, который обрушил на нее шквал критики с целью ослабить позиции нынешнего председателя ЕК.

Пока фон дер Ляйен молчит о своих серьезных разногласиях с Бретоном, представители ее собственного лагеря хотели бы, чтобы ее действия носили "более наступательный" характер.

Члены ЕНП критикуют ее за то, что в течение последних пяти лет она проводила "слишком зеленую, слишком социальную и слишком франкофильскую политику", далекую от основ ХДС. Это было явно продемонстрировано, когда на съезде ЕНП, где за ее кандидатуру на пост председателя комиссии из 801 делегатов партии в голосовании приняли участие только 499. Из них только 400 отдали ей свои голоса.

"Несмотря на все ее достоинства, Урсула фон Ляйен пользуется незначительной поддержкой в своей партии. Сейчас главный вопрос заключается в том, можно ли доверить управление ЕС Европейской народной партии еще на 5 лет, что в общей сложности составит 25 лет подряд. Сама ЕНП, похоже, не очень верит в своего кандидата", - написал в социальных сетях Бретон, принадлежащий к либеральной семье Renew Europe.

По данным газеты Brussels Times, слова Бретона вызвали ответную реакцию генерального секретаря ЕНП Танасиса Баколаса. "Спасибо, комиссар Бретон, за ваш интерес к ЕНП и нашему ведущему кандидату. Я знаю, что либералы обеспокоены предстоящими европейскими выборами - у них нет ни видения, ни четких месседжей, ни веса".

Между тем, Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре внимания не только благодаря заявлению Тьерри Бретона. Недавнее назначение евродепутата Маркуса Пайпера "посланником блока по вопросам малых и средних предприятий" вызвало волнения среди коллег фон дер Ляйен в Еврокомиссии, которые теперь требуют ответа на вопрос, как Пайпер - немецкий христианский демократ - был назначен, пишет Politico.

Глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель и комиссары Тьерри Бретон, Николя Шмит и Паоло Джентилони направили фон дер Ляйен письмо по поводу этого назначения, согласно Politico.

Столь спорное решение и реакция на него сыграло на руку Бретона, союзника Эмманюэля Макрона и французского миллиардера Бернара Арно. Хотя в первых сообщениях высказывались предположения, что Макрон был недоволен подходом Бретона к фон дер Ляйен, которая также считается сторонницей президента Франции, сам Бретон это отрицает.

"Вы должны знать, что я ничего не оставляю на волю случая, я жду подходящего момента", - сказал Бретон в интервью Libération. Комиссар ЕС по внутреннему рынку заявил, что фон дер Ляйен нарушила нейтралитет своей должности председателя Еврокомиссии "совершенно беспрецедентным шагом", объявив о своем кандидатстве на высший пост в комиссии. Он добавил, что Макрону "понравилась" его публичная атака на главу комиссии.

Тем не менее нападки Бретона на фон дер Ляйен вызвали критику в партии Макрона "Возрождение", а также привели к распространению в Комиссии внутренней памятки, напоминающей членам комиссии о недопустимости подрыва института, в котором они работают.

Нет нужды говорить, что нынешний климат в Европейской комиссии за 2 месяца до выборов довольно токсичен из-за игр нескольких политических фигур. Хотя Урсула фон дер Ляйен вполне соответствует интересам Макрона, в лагере французского президента существуют разногласия по поводу дальнейших действий - критиковать или поддерживать фон дер Ляйен. В то время как половина группы Rennaisance, судя по всему, поддерживает переизбрание нынешнего председателя Еврокомиссии, другая ищет возможность найти кого-то еще более лояльного к интересам Франции.

Стоит отметить, что даже консервативные силы французской политики отказываются от поддержки фон дер Ляйен. Республиканская партия в лице своего лидера Франсуа-Ксавье Беллами уже заявила, что не будет поддерживать ее переизбрание.

В то время как французы, похоже, решили рассмотреть другие возможности для кандидатуры на высший пост в Еврокомиссии, итальянцы, на удивление, не отказались от ее поддержки.



Во время съезда правых в Риме 23 марта Марин Ле Пен задала следующий вопрос: "У меня есть реальный вопрос к премьер-министру Италии: премьер-министр, вы поддержите или не поддержите второй срок госпожи фон дер Ляйен?".

Вопрос Ле Пен был воспринят не очень хорошо со стороны команды Мелони. Карло Фиданца, глава делегации Fratelli d'Italia в Брюсселе, в интервью газете La Stampa сделал строгое предупреждение: "Джорджия всегда говорила, что не приемлет, когда иностранный политик указывает ей, что делать. Это относится к левым, к вмешательству которых мы, к сожалению, привыкли. Но это также относится и к правым, и я бы сказал, даже в большей степени".

Джамал Мустафаев