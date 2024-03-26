"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье был совершен страшный теракт, жертвами которого стали 139 человек. На фоне ужасной трагедии распространилась волна дезинформации, за которой стоят те, кто пытается использовать ситуацию в своих ц

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье был совершен страшный теракт, жертвами которого стали 139 человек. На фоне ужасной трагедии распространилась волна дезинформации, за которой стоят те, кто пытается использовать ситуацию в своих целях.

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев один из тех, кто воспользовался этой "возможностью", чтобы продолжить свою антиазербайджанскую кампанию. И в России, и в Азербайджане хорошо знают какого полета он птица. Соловьев всегда выделялся своей предвзятой позицией по отношению к Азербайджану, никогда не был объективен, когда речь шла о нашей стране. Даже вопреки достоверным фактам он клеветал на Азербайджан, говоря все, что ему взбредет в голову.

Но Соловьев не так глуп и наивен, чтобы просто так брать на себя миссию искажения фактов, что само по себе очень тяжелое моральное испытание и бремя для представителя СМИ. Он взял этот груз на свои плечи неспроста. Кто же льет "воду на мельницу" журналиста? Кто заботится о финансовом благополучии Соловьева, дабы облегчить моральные "страдания" тележурналиста за клевету в адрес Азербайджана?

Из выступлений Соловьева становится понятно, что он выполняет заказы армянского лобби в России. Факты, подтверждающие его сотрудничество с армянами - российской журналисткой Маргаритой Симоньян и медиамагнатом Арамом Габриеляновым - хорошо известны как российской, так и азербайджанской общественности. Эти трое пытались обвинить нашу страну в связях с террористическим ИГИЛ еще в 2016 году.

Кроме того, одним из главных заказчиков антиазербайджанских выпадов Соловьева является известный в России бизнесмен армянского происхождения, глава группы "Ташир", миллиардер Самвел Карапетян. Тележурналист в своих интервью отмечал, что близко дружит с упомянутым олигархом и они часто встречаются. По всей видимости, каждый раз будучи на приеме у Карапетяна Соловьев наравне с деньгами получает заказы, направленные против Азербайджана.

Намеки Соловьева в связи с инцидентом в "Крокус Сити Холле" являются продолжением этой череды лжи и клеветы. Подобные попытки направлены на то, чтобы подорвать нынешний высокий уровень азербайджано-российских отношений. Нет сомнений, что поиски Соловьевым азербайджанского следа в теракте в "Крокус Сити Холле" являются проявлением его проармянского фанатизма.

По сути, недавние высказывания Соловьева не вызывают удивления. Но факт в том, что подозреваемые уже арестованы. Более того, расследование продолжается. И заявления Соловьева в такой момент - это, в первую очередь, вмешательство в ход расследования. Неужели он настолько безграмотен, что не понимает этого?

Во-вторых, работа журналиста заключается в том, чтобы представлять объективную информацию, независимо от того, в какой стране он живет. Кроме того, своими заявлениями он намеренно пытается нанести урон отношениям между Москвой и Баку. Чтобы увидеть это не нужно проводить особый анализ. Все итак ясно как день.

Неслучайно, что давление на азербайджанскую общину в России уже началось. Не исключено, что в будущем оно еще больше усилится и может перейти в реальные нападения. Конечно, это может повлиять на нынешние отношения между Россией и Азербайджаном. Как минимум, возникнут вопросы. Это именно то, в чем сейчас заинтересована Армения. Для России такой сценарий крайне нежелателен.

С началом войны в Украине, давление на Россию усилилось, западный блок ввел жесткие санкции, а количество государств, сотрудничающих с Москвой, сократилось. В связи с этим многие страны стараются максимально дистанцироваться от Кремля.

Несмотря на царящую на международной арене антироссийскую атмосферу, есть несколько стран, которые сохраняют традиционное сотрудничество и нормальные отношения с Москвой. Азербайджан проводит стабильный политический курс в этом направлении. Сейчас у Баку с Москвой нормальные отношения, страны сотрудничают в различных сферах, осуществляются взаимные визиты, развиваются политические, экономические и культурные связи. Кроме того, Азербайджан является основным партнером России на Южном Кавказе.

В подобной ситуации сохранение отношений с Азербайджаном крайне важно для России. Государственным структурам этой страны необходимо как можно скорее отреагировать на высказывания Соловьева и потребовать объяснений. Кроме того, необходимо конкретными шагами предотвратить новые провокации. В противном случае эти провокации могут привести к неприязни к проживающим в России азербайджанцам, а затем к разладу в отношениях между Баку и Москвой.

Выступая с голословными заявлениями против Азербайджана и азербайджанцев, тележурналист вносит раздор между двумя народами, совершая тем самым преступление. Ведь согласно Уголовному кодексу России, разжигание межнациональной розни - тяжкое преступление. Соловьев, не сумев добиться результата своими провокациями в отношении Азербайджана и тем самым вызвав недовольство своих хозяев, теперь прибегает к преступлению.

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что Владимир Соловьев, следуя поговорке "Быть большим католиком, чем Папа римский" наносит удар в спину своей же стране и работает на Армению в обмен на деньги. Российским властям необходимо срочно предотвратить провокации этого "тележурналиста".