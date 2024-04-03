Новая Каледония: Сенат Франции принимает конституционную реформу, что усиливает напряженность

Во вторник Сенат Франции одобрил чувствительную конституционную поправку, касающуюся расширения избирательного органа для выборов в провинциях Новой Каледонии. Эта мера усиливает напряженность между лоялистами и сторонниками независимости на архипелаге, о

Во вторник Сенат Франции одобрил чувствительную конституционную поправку, касающуюся расширения избирательного органа для выборов в провинциях Новой Каледонии. Эта мера усиливает напряженность между лоялистами и сторонниками независимости на архипелаге, охваченном глубоким экономическим кризисом из-за неэффективного управления и репрессий, по словам представителей местных независимых движений.

"Государство больше не пристрастно, оно заняло определенную позицию после третьего референдума, оно не выбрало путь консенсуса", в то время как "здесь всегда все делалось на основе консенсуса и диалога", сообщил Доминик Фоши-генеральный секретарь Каледонского союза (UC).

Фоши также осудил "силовой переход" государства "без местного консенсуса, без того, чтобы каледонцы могли высказать свое мнение: "Мы не должны разрывать Нумейское соглашение. Мы не согласны, и мы будем говорить об этом до тех пор, пока нас не услышат".

По данным новокаледонской газеты La Voix du Caillou, сторонники независимости были возмущены новой поправкой, которая, по их мнению, никак не отражает то, как население хочет жить и к чему стремится.

"Увеличение избирательного органа означает еще одно поселение, это означает утопление канакского народа и других людей, живущих здесь, например, жертв истории", - объясняет Анри Ведо, заявляя об осуждении этой несправедливости со стороны "французского государства, которое плюет на соглашения, Нумейское соглашение, соглашение Матиньон-Удино, и это то, что ранит сердце каждого здесь".

В то время как голосование, прошедшее в Париже, приветствовали правящая партия и правое крыло, Французская социалистическая партия выступила против этого решения, заявив, что методы, с помощью которых государство действует в отношении Новой Каледонии, опасны.

"Решив действовать силой, правительство отказывается вновь обрести дух беспристрастности, которым оно должно руководствоваться при выборе", - сетует сенатор Корин Нарассигуэн (Социалистическая партия), утверждая, что пересмотр конституции должен состояться только после подписания всеобъемлющего местного соглашения об институциональном будущем Новой Каледонии, "чтобы избежать искры, от которой загорится весь архипелаг".

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года, для достижения независимости Новая Каледония должна провести три референдума. 12 декабря 2021 года каледонцы провели третий и последний референдум об отделении от Франции. Народ проголосовал за независимость, но французы фактически не признали результаты всех трех голосований.

Тем не менее на пути к независимости, Новая Каледония обзавелась и новыми союзниками. Один из сторонников движения за независимость заморской территории, Бакинская инициативная группа, созданная с целью борьбы с неоколониализмом, также предоставляет необходимые инструменты гражданам архипелага, а также ряду других территорий.



20 октября в Баку прошла международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители нескольких стран, заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Несмотря на давление со стороны французского правительства и СМИ, исполнительный директор группы Аббас Аббасов заявлял, что конференция не была направлена против Франции. "Азербайджан, соблюдающий принципы международного права, стал примером, и мы, как Бакинская инициативная группа, осуществляем деятельность в этих рамках, и эта инициатива не направлена против кого-либо", - отметил он.

Тем не менее принятие последней реформы открывает новый виток в противостоянии, в котором жители Новой Каледонии подпадают под давление Парижа, считая, что центральное правительство Франции ищет способы обойти их волю и изыскивает технические возможности для подавления противоположных взглядов.

По словам Мари-Лин Сакилии, вице-председателя комиссии по делам семьи и женщин парламента Новой Каледонии, министры Себастьен Лекорню и Жеральд Дарманан в ответ на выбор, сделанный жителями Новой Каледонии в 2021 году, "решили начать обсуждение институционального будущего архипелага, изменив формат дискуссий и заменив Комитет подписантов на закрытый диалог на следующий день после второго законодательного референдума".

Голосование, проведенное французским Сенатом, подчеркивает сильные разногласия между жителями острова и центральной властью, создавая крайне накаленную ситуацию.



"Сегодня можно говорить о том, что канакскому народу угрожает опасность", - говорит Генри Жюни, член партии, выступающей за независимость. По его словам, страх об "ущемлении прав" канакского народа и "его принадлежности к земле" ощутим.

Джамал Мустафаев