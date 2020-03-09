Мировые цены на нефть рухнули на треть

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:08 (бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к 02:25 (бакинское время) Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до $35,23 за баррель.

В последний раз цена нефти находилась ниже $34 за баррель в феврале 2016 года.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Россия, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.