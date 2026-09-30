В село Шукюрбейли Джебраильского района, города Ходжалы и Ходжавенд отправились очередные группы переселенцев

В рамках госпрограммы "Великое возвращение" в освобожденные от оккупации территории по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева отправились очередные группы переселенцев в село Шукюрбейли Джебраильского района, города Ходжалы и Ходжавенд.

Как сообщает Report, переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в село Шукюрбейли переселились 9 семей (60 человек), в город Ходжалы - 17 семей (78 человек), в город Ходжавенд - 16 семей (55 человек).

Жители, вернувшиеся на родину, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров за освобождение наших земель от оккупации и пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.