Xocalı və Ağdərəyə növbəti dəfə 87 nəfər köçürülüb - YENİLƏNİB-4
- 30 sentyabr, 2026
- 12:58
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Sentyabrın 30-da Xocalı və Ağdərə rayonlarına növbəti köç həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu gün həyata keçirilən köç mərhələsində Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocalının Xanyurdu kəndinə 1 ailə, 5 nəfər, Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə isə 4 nəfərdən ibarət 1 ailə qayıdıb.
Beləliklə, ümumilikdə 19 ailə olmaqla 87 nəfərin Xocalı və Ağdərə rayonlarına köçü təmin edilib. Köçürülən sakinlərə yeni yaşayış mənzillərinin açarları təqdim olunub.
Müxbir: Sevil Seymur
Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə köçürülən sakinlərə mənzillərinin açarları təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, həmçinin onlara mina təhlükəsizliyi barədə təlim keçirilib.
Müxbir: Sevil Seymur
Növbəti köç karvanları Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə (60 nəfər), Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə (55 nəfər) köçürülüb.
Müxbir: Sevil Seymur
Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə (60 nəfər) köçürülüb.
Müxbir: Sevil Seymur
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış çərçivəsində Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi, Xocalı və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb.
"Report" xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə (60 nəfər), Xocalı şəhərinə 17 ailə (78 nəfər), Xocavənd şəhərinə 16 ailə (55 nəfər) köçürülüb.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.