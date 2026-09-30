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    Boeing получила контракт на разработку истребителя шестого поколения для ВМС США

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 08:08
    Boeing получила контракт на разработку истребителя шестого поколения для ВМС США

    Военное министерство США заключило с американской корпорацией Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для Военно-морских сил страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

    Стоимость контракта превышает $20 млрд. Он предусматривает создание нескольких опытных образцов самолета для последующих испытаний.

    Ожидается, что в дальнейшем F/A-XX заменит находящиеся на вооружении ВМС США истребители F/A-18E и F/A-18F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. По оценкам экспертов, общая стоимость программы в перспективе может достичь сотен миллиардов долларов.

    Заместитель министра обороны США по закупкам и технологиям Майкл Даффи заявил, что применение F/A-XX позволит американским военным получить "решающее боевое преимущество".

    На заключение контракта также претендовала корпорация Northrop Grumman.

    В 2025 году Пентагон выбрал Boeing для разработки истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Boeing
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