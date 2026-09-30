Boeing получила контракт на разработку истребителя шестого поколения для ВМС США

Военное министерство США заключило с американской корпорацией Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для Военно-морских сил страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Стоимость контракта превышает $20 млрд. Он предусматривает создание нескольких опытных образцов самолета для последующих испытаний.

Ожидается, что в дальнейшем F/A-XX заменит находящиеся на вооружении ВМС США истребители F/A-18E и F/A-18F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. По оценкам экспертов, общая стоимость программы в перспективе может достичь сотен миллиардов долларов.

Заместитель министра обороны США по закупкам и технологиям Майкл Даффи заявил, что применение F/A-XX позволит американским военным получить "решающее боевое преимущество".

На заключение контракта также претендовала корпорация Northrop Grumman.

В 2025 году Пентагон выбрал Boeing для разработки истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США.