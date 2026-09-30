Бывшая вынужденная переселенка: Мы очень рады, что возвращаемся на родную землю
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2026
- 07:22
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Мы очень рады, что возвращаемся на родную землю вместе с семьей, сыном, внуками и невесткой. Дай Бог, все будет хорошо и прекрасно.
Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Гейча Аббасова, переехавшая в Ходжалы.
Г. Аббасова рассказала, что покинула родной край в возрасте 22 лет. По ее словам, помимо жизни вынужденной переселенки, ей пришлось пережить и плен. Она также отметила, что в ее семье и семье брата трое близких погибли, став шехидами.
"Пусть всевышний упокоит души наших шехидов и дарует здоровье нашим ветеранам. Пусть всевышний хранит нашего президента. Благодаря им мы сегодня возвращаемся на родные края", - сказала Г. Аббасова.
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