Бывшая вынужденная переселенка: Мы очень рады, что возвращаемся на родную землю

Мы очень рады, что возвращаемся на родную землю вместе с семьей, сыном, внуками и невесткой. Дай Бог, все будет хорошо и прекрасно.

Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Гейча Аббасова, переехавшая в Ходжалы.

Г. Аббасова рассказала, что покинула родной край в возрасте 22 лет. По ее словам, помимо жизни вынужденной переселенки, ей пришлось пережить и плен. Она также отметила, что в ее семье и семье брата трое близких погибли, став шехидами.

"Пусть всевышний упокоит души наших шехидов и дарует здоровье нашим ветеранам. Пусть всевышний хранит нашего президента. Благодаря им мы сегодня возвращаемся на родные края", - сказала Г. Аббасова.