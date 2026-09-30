Şəhid bacısı: Qəhrəmanlarımız sayəsində öz yurd-yuvamıza qayıdırıq
Daxili siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 06:33
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Sevinirik. Sevinirik ki, yerimizə, yurdumuza gedirik. Ailəmlə, oğlumla, nəvələrimlə, gəlinimlə... İnşallah, hər şey yaxşı olar, gözəl olar.
Bunu "Report"a açıqlamasında Xocalıya köç edən keçmiş məcburi köçkün Göyçə Abbasova deyib.
G. Abbasova doğma yurdundan 22 yaşında çıxdığını bildirib. O, köçkünlüklə yanaşı, əsir həyatı da yaşadığını bildirib. Keçmiş məcburi köçkünün sözlərinə görə, qardaşı ilə birlikdə ailəsi üç şəhid verib.
"Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Allah Prezidentimizə dəyməsin. Onların sayəsində bu gün öz yurd-yuvamıza qayıdırıq", - G. Abbasova sözlərini tamamlayıb.
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