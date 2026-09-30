WSJ: Пентагон может перебросить беспилотники MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку

Пентагон рассматривает возможность переброски ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Центральную и Южную Америку для проведения операций против наркокартелей.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, американские военные изучают возможность усилить группировку беспилотников в регионе на фоне расширения операций против наркоторговцев.

MQ-9 Reaper уже применялись американскими военными для нанесения ударов по нескольким судам, связанным с наркоторговлей, в 2025 году. Эти беспилотники способны перехватывать электронные сообщения, обнаруживать тепловые сигналы и наносить высокоточные удары.

Глава Южного командования ВС США Фрэнсис Донован отказался комментировать возможность переброски дронов. При этом в беседе с WSJ он заявил, что для операций в Латинской Америке американским военным необходимы высокотехнологичные системы из-за сложного рельефа и погодных условий.

Донован также отметил, что США рассматривают различные варианты действий против наркокартелей. "Это могут быть наземные удары, задержания, ликвидация конспиративных домов", - сказал он.

По данным WSJ, в последние месяцы сотрудничество американских военных и правоохранительных органов со странами Латинской Америки расширилось. На прошлой неделе около 50 американских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов совместно с полицией Эквадора провели рейды против контрабандистской сети, связанной с мексиканским наркокартелем.