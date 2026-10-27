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    Сахиб Рзаев назначен новым начальником Пенитенциарной службы

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:06
    Сахиб Рзаев назначен новым начальником Пенитенциарной службы

    В Азербайджане сменился руководитель Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Как сообщает Report, соответствующие распоряжения подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Мирсалех Мирадиль оглу Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджана - начальника Пенитенциарной службы.

    На эту должность назначен Сахиб Джалил оглу Рзаев.

    Ильхам Алиев Пенитенциарная служба
    Mirsaleh Seyidov Penitensiar Xidmətin rəisi vəzifəsindən azad edilib, xidmətə yeni rəis təyin edilib
    Sahib Rzayev appointed new head of Azerbaijan's Penitentiary Service
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