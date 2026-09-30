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    WSJ: Pentaqon "MQ-9 Reaper" dronlarını Afrikadan Latın Amerikasına köçürə bilər

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 08:58
    WSJ: Pentaqon MQ-9 Reaper dronlarını Afrikadan Latın Amerikasına köçürə bilər

    Pentaqon narkokartellərə qarşı əməliyyatlar keçirmək üçün Afrikadan Mərkəzi və Cənubi Amerikaya "MQ-9 Reaper" zərbə-kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) göndərilməsi imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report"un "The Wall Street Journal"a (WSJ) istinadən məlumatına görə, ABŞ hərbçiləri narkotik alverçilərinə qarşı əməliyyatların genişlənməsi fonunda regiondakı PUA qruplaşmasını gücləndirmək imkanını öyrənirlər.

    "MQ-9 Reaper" artıq 2025-ci ildə ABŞ hərbçiləri tərəfindən narkotik ticarəti ilə əlaqəli bir neçə gəmiyə zərbələr endirmək üçün istifadə edilib. Bu PUA-lar elektron mesajları ələ keçirmək, istilik siqnallarını aşkar etmək və yüksək dəqiqlikli zərbələr endirmək qabiliyyətinə malikdir.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının rəhbəri Frensis Donovan dronların göndərilməsi imkanını şərh etməkdən imtina edib. Bununla yanaşı, o, WSJ ilə söhbətində bildirib ki, Latın Amerikasındakı əməliyyatlar üçün mürəkkəb relyef və hava şəraitinə görə ABŞ hərbçilərinə yüksək texnologiyalı sistemlər lazımdır.

    Donovan həmçinin qeyd edib ki, ABŞ narkokartellərə qarşı müxtəlif fəaliyyət variantlarını nəzərdən keçirir. "Bunlar yerüstü zərbələr, saxlanılmalar, konspirativ evlərin ləğv edilməsi ola bilər", - o bildirib.

    Nəşrin məlumatına görə, son aylarda ABŞ hərbçiləri və hüquq-mühafizə orqanlarının Latın Amerikası ölkələri ilə əməkdaşlığı genişlənib. Ötən həftə 50-yə yaxın ABŞ hərbçisi və hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı Ekvador polisi ilə birlikdə Meksika narkokarteli ilə əlaqəli qaçaqmalçılıq şəbəkəsinə qarşı reydlər keçirib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    WSJ: Пентагон может перебросить беспилотники MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку
    Pentagon considers redeploying MQ-9 Reaper drones to Latin America to combat drug cartels
    MiniBoss
    MiniBoss

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