Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Министр: Бакинский форум станет важной площадкой для совместных действий

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:15
    Министр: Бакинский форум станет важной площадкой для совместных действий

    Бакинский форум станет важной площадкой для преобразования международного сотрудничества в конкретные совместные действия во имя достижения общих благородных целей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, форум дает возможность обсудить не только нынешнее состояние межкультурного диалога, но и перспективы его развития.

    "Сегодня человечество переживает период исторических перемен. С одной стороны, наука и технологии развиваются беспрецедентными темпами. С другой стороны, геополитические противоречия, экономическое неравенство, изменение климата и другие глобальные проблемы в различных регионах мира приобретают все более сложный характер.

    Эти процессы оказывают непосредственное влияние не только на политическую и экономическую жизнь государств, но и на культурную и духовную среду народов. В таких условиях мы должны осознать одну важную истину: технологическое развитие человечества не должно отрываться от его духовного развития", - сказал министр.

    Он подчеркнул, что, несмотря на технологический прогресс и происходящие в мире перемены, неизменной остается потребность человека в мире, доброте, взаимном уважении и сохранении культурных корней.

    Назарбеков также подчеркнул важность заблаговременного выявления угроз, которые развитие искусственного интеллекта и другие глобальные изменения могут представлять для сферы культуры.

    "Сегодня можно выделить четыре основные угрозы. Первая угроза - ослабление культурного многообразия. Вторая - искажение исторической правды и культурной памяти. Третья - проблемы, связанные с человеческим творчеством и духовными ценностями. Четвертая - культурные последствия будущих глобальных кризисов", - заявил министр.

    Озодбек Назарбеков VII Всемирный форум межкультурного диалога Изменение климата
    Nazir: Bakı forumu konkret addımlar üçün mühüm platforma olacaq
    Minister: Baku Forum to become key platform for joint action
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