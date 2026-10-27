Министр: Бакинский форум станет важной площадкой для совместных действий

Бакинский форум станет важной площадкой для преобразования международного сотрудничества в конкретные совместные действия во имя достижения общих благородных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, форум дает возможность обсудить не только нынешнее состояние межкультурного диалога, но и перспективы его развития.

"Сегодня человечество переживает период исторических перемен. С одной стороны, наука и технологии развиваются беспрецедентными темпами. С другой стороны, геополитические противоречия, экономическое неравенство, изменение климата и другие глобальные проблемы в различных регионах мира приобретают все более сложный характер.

Эти процессы оказывают непосредственное влияние не только на политическую и экономическую жизнь государств, но и на культурную и духовную среду народов. В таких условиях мы должны осознать одну важную истину: технологическое развитие человечества не должно отрываться от его духовного развития", - сказал министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на технологический прогресс и происходящие в мире перемены, неизменной остается потребность человека в мире, доброте, взаимном уважении и сохранении культурных корней.

Назарбеков также подчеркнул важность заблаговременного выявления угроз, которые развитие искусственного интеллекта и другие глобальные изменения могут представлять для сферы культуры.

"Сегодня можно выделить четыре основные угрозы. Первая угроза - ослабление культурного многообразия. Вторая - искажение исторической правды и культурной памяти. Третья - проблемы, связанные с человеческим творчеством и духовными ценностями. Четвертая - культурные последствия будущих глобальных кризисов", - заявил министр.