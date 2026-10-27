Nazir: Bakı forumu konkret addımlar üçün mühüm platforma olacaq
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 13:19
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Bakı forumu beynəlxalq əməkdaşlığın konkret birgə addımlara çevrilməsi üçün mühüm platforma olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, forum təkcə mədəniyyətlərarası dialoqun hazırkı vəziyyətini deyil, həm də onun inkişaf perspektivlərini müzakirə etməyə imkan verir.
Xəbər yenilənir
Министр: Бакинский форум станет важной площадкой для совместных действий
Minister: Baku Forum to become key platform for joint action
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