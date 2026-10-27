İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Nazir: Bakı forumu konkret addımlar üçün mühüm platforma olacaq

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 13:19
    Nazir: Bakı forumu konkret addımlar üçün mühüm platforma olacaq

    Bakı forumu beynəlxalq əməkdaşlığın konkret birgə addımlara çevrilməsi üçün mühüm platforma olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, forum təkcə mədəniyyətlərarası dialoqun hazırkı vəziyyətini deyil, həm də onun inkişaf perspektivlərini müzakirə etməyə imkan verir.

    Xəbər yenilənir

    Ozodbek Nazarbekov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Özbəkistan
    Министр: Бакинский форум станет важной площадкой для совместных действий
    Minister: Baku Forum to become key platform for joint action
    44 filmi
    44 filmi

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