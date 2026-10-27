Ильхам Алиев утвердил новые правила ОВОС в аграрном секторе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил принятый Милли Меджлисом 13 октября закон о внесении изменений в законы "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" и "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Как сообщает Report, согласно изменениям, из законодательства исключаются имеющие неопределенный и субъективный характер термины "специализированный" и "крупномасштабный".

Вместо них вводятся конкретные количественные критерии, основанные на международной практике, включая подходы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирного банка и директивы Европейского союза.

Установлены конкретные количественные пороги для проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в аграрном секторе, что освободит малые и средние хозяйства от подготовки дорогостоящей и требующей много времени документации.