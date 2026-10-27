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    Ильхам Алиев утвердил новые правила ОВОС в аграрном секторе

    АПК
    • 27 октября, 2026
    • 13:12
    Ильхам Алиев утвердил новые правила ОВОС в аграрном секторе

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил принятый Милли Меджлисом 13 октября закон о внесении изменений в законы "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" и "Об оценке воздействия на окружающую среду".

    Как сообщает Report, согласно изменениям, из законодательства исключаются имеющие неопределенный и субъективный характер термины "специализированный" и "крупномасштабный".

    Вместо них вводятся конкретные количественные критерии, основанные на международной практике, включая подходы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирного банка и директивы Европейского союза.

    Установлены конкретные количественные пороги для проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в аграрном секторе, что освободит малые и средние хозяйства от подготовки дорогостоящей и требующей много времени документации.

    Ильхам Алиев Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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