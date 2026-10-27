Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства

Многие страны мира перенимают азербайджанский опыт организации сервиса "ASAN xidmət", активно внедряя его у себя.

Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко на панельной сессии "Межкультурное цифровое будущее: межкультурная цифровая грамотность для обществ, вступающих в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта", прошедшей в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, форум объединяет участников вокруг общей ответственности - предоставлять людям доступные и полезные услуги.

"К примеру, модель ASAN xidmət в Азербайджане отличается высокой доступностью и практической пользой. Даже мобильный формат ASAN xidmət демонстрирует значительные успехи. Не случайно целый ряд государств, ознакомившись с этой моделью, перенимают азербайджанский опыт и применяют его на практике", - подчеркнул представитель ООН.