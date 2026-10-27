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    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель ASAN xidmət перенимают многие государства

    Многие страны мира перенимают азербайджанский опыт организации сервиса "ASAN xidmət", активно внедряя его у себя.

    Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко на панельной сессии "Межкультурное цифровое будущее: межкультурная цифровая грамотность для обществ, вступающих в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта", прошедшей в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По его словам, форум объединяет участников вокруг общей ответственности - предоставлять людям доступные и полезные услуги.

    "К примеру, модель ASAN xidmət в Азербайджане отличается высокой доступностью и практической пользой. Даже мобильный формат ASAN xidmət демонстрирует значительные успехи. Не случайно целый ряд государств, ознакомившись с этой моделью, перенимают азербайджанский опыт и применяют его на практике", - подчеркнул представитель ООН.

    Дмитро Шлапаченко Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Искусственный интеллект (ИИ)
    Dmitro Şlapaçenko: Bir çox ölkələr Azərbaycandan "ASAN xidmət" modelini öyrənərək tətbiq edirlər
    Dmytro Shlapachenko: Many countries adopt Azerbaijan's ASAN model
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