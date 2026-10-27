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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dmitro Şlapaçenko: Bir çox ölkələr Azərbaycandan "ASAN xidmət" modelini öyrənərək tətbiq edirlər

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:55
    Dmitro Şlapaçenko: Bir çox ölkələr Azərbaycandan ASAN xidmət modelini öyrənərək tətbiq edirlər

    Bir çox ölkələr Azərbaycandan "ASAN xidmət" modelini öyrənərək tətbiq edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı Rezident Koordinatoru Dmitro Şlapaçenko Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində baş tutan "Mədəniyyətlərarası rəqəmsal gələcək: Rəqəmsal və süni intellekt dövrünə qədəm qoyan cəmiyyətlər üçün mədəniyyətlərarası rəqəmsal bacarıq" adlı panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu forum ortaq məsuliyyətləri özündə birləşdirir:

    "Biz elə xidmətlər təklif etməliyik ki, insanlar bundan istifadə edə bilsinlər. Məsələn, Azərbaycandakı "ASAN xidmət" modeli çox əlçatan və faydalıdır. Hətta səyyar "ASAN xidmət" layihəsi də olduqca uğurludur. Təsadüfi deyil ki, bir çox ölkələr bu modeli Azərbaycandan öyrənərək tətbiq edirlər".

    ASAN Xidmət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Dmytro Shlapachenko: Many countries adopt Azerbaijan's ASAN model
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