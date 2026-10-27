Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
- 27 октября, 2026
- 13:15
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В Азербайджанской Армии состоялись мероприятия по случаю завершения учебных сборов с группой военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие на мероприятиях отметили, что проводившиеся в ходе сборов теоретические и практические занятия по различным специальностям были направлены на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствование их знаний и навыков. Отмечалось, что цели, поставленные в ходе учебных сборов, были полностью достигнуты.
Затем была награждена группа военнообязанных, отличившихся на сборах.
Мероприятия завершились торжественным шествием личного состава перед трибуной.