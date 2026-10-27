Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными

В Азербайджанской Армии состоялись мероприятия по случаю завершения учебных сборов с группой военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях отметили, что проводившиеся в ходе сборов теоретические и практические занятия по различным специальностям были направлены на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствование их знаний и навыков. Отмечалось, что цели, поставленные в ходе учебных сборов, были полностью достигнуты.

Затем была награждена группа военнообязанных, отличившихся на сборах.

Мероприятия завершились торжественным шествием личного состава перед трибуной.