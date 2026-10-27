Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными

    Армия
    • 27 октября, 2026
    • 13:15
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными

    В Азербайджанской Армии состоялись мероприятия по случаю завершения учебных сборов с группой военнообязанных, призванных из запаса.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Выступившие на мероприятиях отметили, что проводившиеся в ходе сборов теоретические и практические занятия по различным специальностям были направлены на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствование их знаний и навыков. Отмечалось, что цели, поставленные в ходе учебных сборов, были полностью достигнуты.

    Затем была награждена группа военнообязанных, отличившихся на сборах.

    Мероприятия завершились торжественным шествием личного состава перед трибуной.

    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Фото
    Ministry of Defense: Training session with reservists concludes
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Внешняя политика
    13:15
    Фото
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Армия
    Лента новостей