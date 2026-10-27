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    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb

    Hərbi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 13:13
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb

    Azərbaycan Ordusunda ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlinin cəlb edildiyi təlim toplanışlarının başa çatması münasibətilə tədbirlər keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirlərdə çıxış edənlər toplanışlar müddətində müxtəlif ixtisaslar üzrə keçirilən nəzəri və praktiki məşğələlərin hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlığı səviyyəsinin artırılmasına, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə yönəldiyini bildiriblər.

    Qeyd olunub ki, təlim toplanışlarında qarşıya qoyulmuş məqsədlərə tam nail olunub.

    Sonra toplanışlarda fərqlənən bir qrup hərbi vəzifəli təltif olunub.

    Tədbirlər şəxsi heyətin təntənəli marşla tribuna önündən keçidi ilə başa çatıb.

    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Hərbi vəzifəlilər
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