Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами

    Реализация проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") позволит Армении установить связи с третьими странами через территорию и инфраструктуру Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

    Проект TRIPP может быть запущен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

    Он напомнил, что текст мирного договора уже парафирован и обе страны официально заявляют, что не ставят под сомнение его содержание. Несмотря на отсутствие подписанного соглашения, между Арменией и Азербайджаном на практике уже установился реальный мир.

    "Следовательно, для запуска TRIPP необходим мир, и он уже есть", - подчеркнул Мирзоян.

    Он отметил, что значение программы не ограничивается экономическими выгодами. По его оценке, развитие экономических связей между Арменией, Азербайджаном и третьими странами может также способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе.

    По его словам, TRIPP также позволит Армении развивать внутренние железнодорожные сообщения и стать центром коммуникаций Восток-Запад. Проект может включать в себя железные дороги, автомагистрали, силовые и оптические кабели, а также, возможно, нефте- и газопроводы. Он подчеркнул, что их строительство и эксплуатация должны основываться на принципах территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции.

    Арарат Мирзоян Маршрут Трампа (TRIPP) Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией
    Mirzoyan: TRIPP Azərbaycan vasitəsilə üçüncü ölkələrlə əlaqələr qurmağımıza imkan verəcək
    Armenian FM expects TRIPP to launch before peace treaty with Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:46
    В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе
    Другие страны
    13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
    Инфраструктура
    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    Лента новостей