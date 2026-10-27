Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами

Реализация проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") позволит Армении установить связи с третьими странами через территорию и инфраструктуру Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Проект TRIPP может быть запущен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Он напомнил, что текст мирного договора уже парафирован и обе страны официально заявляют, что не ставят под сомнение его содержание. Несмотря на отсутствие подписанного соглашения, между Арменией и Азербайджаном на практике уже установился реальный мир.

"Следовательно, для запуска TRIPP необходим мир, и он уже есть", - подчеркнул Мирзоян.

Он отметил, что значение программы не ограничивается экономическими выгодами. По его оценке, развитие экономических связей между Арменией, Азербайджаном и третьими странами может также способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе.

По его словам, TRIPP также позволит Армении развивать внутренние железнодорожные сообщения и стать центром коммуникаций Восток-Запад. Проект может включать в себя железные дороги, автомагистрали, силовые и оптические кабели, а также, возможно, нефте- и газопроводы. Он подчеркнул, что их строительство и эксплуатация должны основываться на принципах территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции.