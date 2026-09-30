Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ламин Ямаль высказался о шансах на "Золотой мяч"

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 07:19
    Ламин Ямаль высказался о шансах на Золотой мяч

    Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не знает, кто станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Marca, футболист отметил, что не голосует при выборе обладателя награды и не знает результатов голосования.

    "Я не голосую и не знаю, кто победил. Я ничего не знаю. Остается ждать и продолжать играть. В конце концов, я играю не только ради этого "Золотого мяча". Я играю ради себя, болельщиков, следующего сезона, сборной - чтобы продолжать побеждать", - сказал Ямаль.

    19-летний испанец входит в число номинантов на престижную индивидуальную награду. Голосование уже завершилось, и теперь ему остается дождаться объявления результатов.

    Накануне Ямаль помог сборной Испании разгромить Хорватию со счетом 4:1 во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА, дважды поразив ворота соперника.

    Обладателя "Золотого мяча" объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

    Ламин Ямаль Лига наций УЕФА Золотой мяч 2026
    Lamin Yamal "Qızıl top" barədə danışıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:23
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Boeing получила контракт на разработку истребителя шестого поколения для ВМС США

    Другие страны
    07:41

    Хиджран Абдуллаева: Освобожденные территории с каждым днем становятся все более благоустроенными

    Внутренняя политика
    07:22

    Бывшая вынужденная переселенка: Мы очень рады, что возвращаемся на родную землю

    Внутренняя политика
    07:19

    Ламин Ямаль высказался о шансах на "Золотой мяч"

    Футбол
    06:51
    Фото

    В село Шукюрбейли Джебраильского района, города Ходжалы и Ходжавенд отправились очередные группы переселенцев

    Внутренняя политика
    06:22

    США ужесточили санкции против Кубы и ограничили финансовые операции

    Другие страны
    05:46

    Крупнейшие ИИ-компании создадут независимые комитеты для контроля за развитием ИИ

    Другие страны
    05:19

    Ребека Гринспан сохраняет лидерство в гонке за пост генсека ООН

    Другие страны
    Лента новостей