Ламин Ямаль высказался о шансах на "Золотой мяч"

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не знает, кто станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Marca, футболист отметил, что не голосует при выборе обладателя награды и не знает результатов голосования.

"Я не голосую и не знаю, кто победил. Я ничего не знаю. Остается ждать и продолжать играть. В конце концов, я играю не только ради этого "Золотого мяча". Я играю ради себя, болельщиков, следующего сезона, сборной - чтобы продолжать побеждать", - сказал Ямаль.

19-летний испанец входит в число номинантов на престижную индивидуальную награду. Голосование уже завершилось, и теперь ему остается дождаться объявления результатов.

Накануне Ямаль помог сборной Испании разгромить Хорватию со счетом 4:1 во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА, дважды поразив ворота соперника.

Обладателя "Золотого мяча" объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.