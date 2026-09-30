Lamin Yamal "Qızıl top" barədə danışıb
- 30 sentyabr, 2026
- 08:33
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İspaniya milli komandasının hücumçusu Lamin Yamal "Qızıl top"un sahibinin kim olacağını bilmədiyini deyib.
"Report"un "Marca"ya istinadən məlumatına görə, futbolçu mükafatın sahibinin seçilməsində səs vermədiyini və səsvermənin nəticələrini bilmədiyini qeyd edib.
"Mən səs vermirəm və kimin qalib gəldiyini bilmirəm. Mən heç nə bilmirəm. Gözləmək və oynamağa davam etmək qalır. Sonda mən təkcə bu "Qızıl top" üçün oynamıram. Mən özüm, azarkeşlər, növbəti mövsüm və milli komanda üçün oynayıram - qələbə qazanmağa davam etmək üçün", - Yamal bildirib.
19 yaşlı ispan nüfuzlu fərdi mükafata namizədlər sırasındadır. Səsvermə artıq başa çatıb və indi ona yalnız nəticələrin elan olunmasını gözləmək qalır.
Ötən gün Yamal UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin ikinci turunda rəqib qapısına iki dəfə yol taparaq İspaniya yığmasının Xorvatiyanı 4:1 hesabı ilə darmadağın etməsinə şərait yaradıb.
"Qızıl top"un sahibi oktyabrın 26-da Londonda keçiriləcək mərasimdə elan ediləcək.