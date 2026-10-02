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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Arsenal" "Monako"nun futbolçusu Vandersonla maraqlanır

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:01
    Arsenal Monakonun futbolçusu Vandersonla maraqlanır

    Fransa təmsilçisi "Monako"nun futbolçusu Vanderson karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Arsenal" 25 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə maraqlanır.

    "Topçular" hazırda braziliyalı oyunçunun mümkün transferini nəzərdən keçirirlər.

    Xatırladaq ki, Vanderson cari mövsüm Liqa 1-də 7 oyuna çıxıb. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Vanderson Arsenal FK Monako FK
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