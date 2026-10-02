Sosial Xidmətlər Agentliyi sığortaçı seçib
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 17:23
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi 9 daşınmaz əmlakının icbari qaydada sığortalanması üzrə birbaşa satınalma həyata keçirib.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, Agentliyin seçimi "Atəşgah Sığorta" ASC olub.
Şirkətə 4 822 manat ödəniləcək.
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