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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Sosial Xidmətlər Agentliyi sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:23
    Sosial Xidmətlər Agentliyi sığortaçı seçib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi 9 daşınmaz əmlakının icbari qaydada sığortalanması üzrə birbaşa satınalma həyata keçirib.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, Agentliyin seçimi "Atəşgah Sığorta" ASC olub.

    Şirkətə 4 822 manat ödəniləcək.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Sosial Xidmətlər Agentliyi Atəşgah Sığorta ASC
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